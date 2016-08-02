欧元债市：欧债收益率跟随日债走高，日本调整宽松措施方向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
日本10年期公债收益率 上涨逾10个基点，至四个半月高点负0.03%，此前日本标售2.4万亿日圆10年期日债需求不振。
指标10年期德债收益率 上涨4个基点，至负0.12%，其他欧元区公债收益率均上涨2-3个基点。
“市场担忧的是，当局没有了弹药，在抓救命稻草，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns表示。“日本和欧洲似乎都处在十字路口，即实施了很长时间的政策却没有取得很大效果。”
分析师称，由于市场预期欧洲央行8月将放缓资产购买，以及最早9月才会推出新的货币刺激举措，欧元区公债收益率也被推高。
西班牙10年期公债收益率 与10年期德债收益率之差为1.18%，接近今年最窄水平。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 于春红/孙茉莉)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。