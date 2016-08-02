欧元债市：欧债收益率跟随日债走高，日本调整宽松措施方向

日本10年期公债收益率 上涨逾10个基点，至四个半月高点负0.03%，此前日本标售2.4万亿日圆10年期日债需求不振。

指标10年期德债收益率 上涨4个基点，至负0.12%，其他欧元区公债收益率均上涨2-3个基点。

“市场担忧的是，当局没有了弹药，在抓救命稻草，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns表示。“日本和欧洲似乎都处在十字路口，即实施了很长时间的政策却没有取得很大效果。”

分析师称，由于市场预期欧洲央行8月将放缓资产购买，以及最早9月才会推出新的货币刺激举措，欧元区公债收益率也被推高。

西班牙10年期公债收益率 与10年期德债收益率之差为1.18%，接近今年最窄水平。(完)

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