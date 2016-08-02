欧元债市：欧债收益率跟随日债走高，日本料在调整宽松措施方向

* 投资人担心政策由货币宽松转向财政刺激的作法

* 分析师表示，欧洲央行放缓购债及油价上涨也是影响市场的因素

路透伦敦8月2日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二跟随日债收益率大涨，投资人担心日本政府明显由货币宽松转向财政刺激。

日本内阁周二批准了13.5万亿(兆)日圆的财政措施，市场信心仍受到上周五日本央行宽松力道不如预期的打击。

投资人担忧日本央行可能放缓大举购买公债的进度，带动的市场走势动能迅速波及指标德国10年期公债，该收益率势将录得7月12日来单日最大升幅。

多数其他欧元区公债收益率也上涨。

两位了解情况的消息人士向路透表示，日本政府可能早至下月就会发售数千亿日圆的40年期公债，为新的刺激措施注资。

日本央行周五的会议决议令人失望，宽松力度小于市场的预期，并计划在9月评估其货币刺激计划，令市场再度预期它可能采取某种形式的“直升机撒钱”做法，为政府刺激通胀的支出计划印制钞票。

国际货币基金组织(IMF)周二称，日本的财政刺激计划应该辅以日本央行进一步放松措施，或包括降息和加大资产购买规模等。

“市场担忧的是，当局没有了弹药，在抓救命稻草，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns表示。“日本和欧洲似乎都处在十字路口，即实施了很长时间的政策却没有取得很大效果。”

分析师称，由于市场预期欧洲央行8月将放缓资产购买，以及最早9月才会推出新的货币刺激举措，欧元区公债收益率也被推高。

日本10年期公债收益率 上涨逾10个基点，至四个半月高点负0.03%。

根据Tradeweb，指标10年期德债收益率 上涨6.4个基点，至负0.09%。而新发售的10年期公债收益率在路透上的报价升6.8个基点，至负0.02%。

西班牙10年期公债收益率 升5.7个基点，报1.09%，与10年期德债收益率之差缩至1月6日来最窄水平。(完)

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