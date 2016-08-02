欧元债市：欧债收益率跟随日债走高，日本料在调整宽松措施方向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
* 投资人担心政策由货币宽松转向财政刺激的作法
* 分析师表示，欧洲央行放缓购债及油价上涨也是影响市场的因素
路透伦敦8月2日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二跟随日债收益率大涨，投资人担心日本政府明显由货币宽松转向财政刺激。
日本内阁周二批准了13.5万亿(兆)日圆的财政措施，市场信心仍受到上周五日本央行宽松力道不如预期的打击。
投资人担忧日本央行可能放缓大举购买公债的进度，带动的市场走势动能迅速波及指标德国10年期公债，该收益率势将录得7月12日来单日最大升幅。
多数其他欧元区公债收益率也上涨。
两位了解情况的消息人士向路透表示，日本政府可能早至下月就会发售数千亿日圆的40年期公债，为新的刺激措施注资。
日本央行周五的会议决议令人失望，宽松力度小于市场的预期，并计划在9月评估其货币刺激计划，令市场再度预期它可能采取某种形式的“直升机撒钱”做法，为政府刺激通胀的支出计划印制钞票。
国际货币基金组织(IMF)周二称，日本的财政刺激计划应该辅以日本央行进一步放松措施，或包括降息和加大资产购买规模等。
“市场担忧的是，当局没有了弹药，在抓救命稻草，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns表示。“日本和欧洲似乎都处在十字路口，即实施了很长时间的政策却没有取得很大效果。”
分析师称，由于市场预期欧洲央行8月将放缓资产购买，以及最早9月才会推出新的货币刺激举措，欧元区公债收益率也被推高。
日本10年期公债收益率 上涨逾10个基点，至四个半月高点负0.03%。
根据Tradeweb，指标10年期德债收益率 上涨6.4个基点，至负0.09%。而新发售的10年期公债收益率在路透上的报价升6.8个基点，至负0.02%。
西班牙10年期公债收益率 升5.7个基点，报1.09%，与10年期德债收益率之差缩至1月6日来最窄水平。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。