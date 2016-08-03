欧元债市：德国标售两年期新债获强劲需求，市场昨日遭抛售后回稳

路透伦敦8月3日 - 德国公债收益率(殖利率)周三收益率小跌，在周二遭受今年最大抛售潮之一中后恢复平静，此前德国政府顺利标售两年期公债。

此次公债标售吸引了65亿欧元资金竞标，德国央行以平均收益率负0.6%售出了39.66亿欧元债券。

强劲的需求帮助稳定了市场。周二收益率普遍走高，因日本公布新的财政刺激方案后，投资人担心这可能是政策刺激重心远离货币宽松的迹象，并有可能扩延至欧洲。

欧洲央行自2015年5月以来一直购买欧债，致力于拉低借贷成本并提振欧元区经济成长及通胀，但购债活动料将在夏季放缓。

周三全球债市趋于平静。日本公债收益率大多上涨，周二遭受逾三年来的最大抛售。

德国10年期公债收益率 小跌至负0.09%，回吐了周二7个基点的部分涨幅，收益率曾在7月6日触及纪录低位负0.204%。

根据路透数据，德国最新发行的定于2026年8月到期的10年期公债 收益率为负0.03%。

德国30年期公债收益率 持平于0.44%。

一些分析师谨慎认为，不应过度解读周二走势，称当日走势因市场交投淡静而被夸大。

“即便欧洲量化宽松(QE)步伐放缓，也将足以使核心收益率维持在可控范围，未来几周并不会看到收益率进一步劲升,”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet称。

欧元区其它政府公债中，西班牙10年期公债 是少数收益率走高的债券之一，上涨11个基点至1.09%。(完)

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