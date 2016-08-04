欧元债市：欧元区公债收益率下跌，此前英国央行重启购债计划

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透伦敦8月4日 - 欧元区公债收益率周五大跌，受英债收益率急挫拖累，此前英国央行降息，并重启购债计划，以缓和英国6月公投退欧对经济的冲击。
根据Tradeweb数据，欧元区指标债－德国10年期公债 收益率大跌6个基点，报负0.16%。有迹象显示欧洲央行将很快调整其资产购买计划的规则后，该收益率本已下跌。
多数欧元区10年期公债收益率当日跌5-8个基点。
英国五年期 和10年期公债 收益率跌逾10个基点，分别报0.222%和0.675%的纪录低点。
英国央行周四降息，为2009年以来首见，并称其将买进600亿英镑的政府公债以缓解英国公投退欧的打击。央行表示，其预期经济2016年余下时间将会迟滞，且明年整年经济将成长疲弱，并将指标利率从0.5%调降至0.25%，与市场预期一致。
英国央行宣布政策决定前，欧元区公债收益率已经下滑，因此前欧洲央行一位最反对放宽货币政策的决策者称，购债计划可能调整，以防止因为可购买的债券不足，导致该计划脱轨。
市场愈发预期欧洲央行将很快调整其资产购买计划的规则，该计划令德国逾半数公债买不到，而且更多迹象显示，在葡萄牙和爱尔兰等小国已达购债极限。
欧洲央行(ECB)周四在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。
欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在周四出刊的采访中表示，ECB的量化宽松(QE)措施有可能会有调整，但重要的一点是不要改变这个设计。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”