欧元债市：公债收益率下滑，受创纪录低位的英债收益率拖累

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透伦敦8月10日 - 欧元区公债收益率周三下跌，此前英国央行未能达到购债目标，凸显出适用于央行货币刺激计划的债券缺乏，给高评级固定收益市场带来提振。
英国央行周二计划购买逾10亿英镑长债，但最终获得的供应较目标短缺5,200万英镑(6,800万美元)。 这是英国央行在2009年开始购买公债刺激经济以来，首次遇到未能找到足够卖家出售债券的情况。
这令英国长期公债收益率(殖利率)降至纪录低位，并提升了对美国债券和高评级欧洲债券的买兴。
德国10年期公债收益率 下跌3个基点，至负0.17%，30年期公债收益率 跌3个基点至0.39%。
英国10年期公债收益率 约为0.52%，创纪录低点，与同比德债收益率差徘徊在两年来最窄水平。
英国央行周三进行的逆向标售表现强劲。该行称，买入11.7亿英镑7-15年期英债，投标倍数为4.71，高于上次购买类似期限公债时的2.15。
稍早，德国售出40亿欧元10年期德债，得标利率为纪录最低的负0.09%。
欧洲央行的规模达1.74万亿刺激计划也面临能购买的债券短缺问题。
西班牙公债收益率下跌，此前公民党称如果就改革提议达成一致，将支持代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的人民党组建政府。
西班牙10年期公债 收益率触及纪录低位的0.947%，全日下跌3.3个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。