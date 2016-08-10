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债券 | 2016年 8月 11日 星期四 00:50 BJT

欧元债市：公债收益率下滑，受创纪录低位的英债收益率拖累

路透伦敦8月10日 - 欧元区公债收益率周三下跌，此前英国央行未能达到购债目标，凸显出适用于央行货币刺激计划的债券缺乏，给高评级固定收益市场带来提振。

英国央行周二计划购买逾10亿英镑长债，但最终获得的供应较目标短缺5,200万英镑(6,800万美元)。 这是英国央行在2009年开始购买公债刺激经济以来，首次遇到未能找到足够卖家出售债券的情况。

这令英国长期公债收益率(殖利率)降至纪录低位，并提升了对美国债券和高评级欧洲债券的买兴。

德国10年期公债收益率 下跌3个基点，至负0.17%，30年期公债收益率 跌3个基点至0.39%。

英国10年期公债收益率 约为0.52%，创纪录低点，与同比德债收益率差徘徊在两年来最窄水平。

英国央行周三进行的逆向标售表现强劲。该行称，买入11.7亿英镑7-15年期英债，投标倍数为4.71，高于上次购买类似期限公债时的2.15。

稍早，德国售出40亿欧元10年期德债，得标利率为纪录最低的负0.09%。

欧洲央行的规模达1.74万亿刺激计划也面临能购买的债券短缺问题。

西班牙公债收益率下跌，此前公民党称如果就改革提议达成一致，将支持代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的人民党组建政府。

西班牙10年期公债 收益率触及纪录低位的0.947%，全日下跌3.3个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘静；审校 李军)

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