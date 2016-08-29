欧元债市：指标德债收益率涨至两个月高点，受叶伦立场强硬讲话推动

路透伦敦8月29日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周一涨至英国退欧公投以来最高，因为美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话被解读为，为最早在下月升息埋下伏笔。

美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行官员年会上表示，由于就业市场改善，以及经济稳步增长的预期升温，近几个月升息的可能性增强。

她未透露何时美联储可能升息，欧元区公债收益率上周五收低。

但由于投资者将叶伦和其他联储官员的讲话解读为偏鹰派，导致美债上周五遭抛售，这打击了周一欧洲市场人气。

美联储副主席费舍尔表示，叶伦的讲话暗示，如果数据持续显示经济前景良好，联储可能非常接近升息。

“我们仍对9月升息的可能性持谨慎态度，但升息的几率越来越接近50%，”ING高级利率策略师Martin van Vliet称，“目前市场消化的9月升息可能性约为40%。”

德国10年期公债收益率 升逾6个基点至负0.025%，创下6月24日以来最高水准，当时英国公投退欧结果震动全球市场。

随后收益率缓慢削减涨幅，但在下午交易中仍上涨2个基点至负0.07%。

其它欧元区公债收益率上升2-3个基点，市场交投清淡，因伦敦市场适逢公共假日休市。

美国10年期公债收益率 从上周五触及的高点回落，在符合经济学家预期的美国7月个人收支数据公布后，收益率持于前一交易日水平之下。

预计周五将要发布的美国就业数据将是下一个评估升息时机的重要指标。

本周公债发行活动将增加，意大利、德国、法国、西班牙和葡萄牙都计划发债，估计发债总额将超过200亿欧元。(完)

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