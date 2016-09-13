欧元债市：德债收益率触英国6月脱欧公投后最高水平，市场人气仍脆弱

路透伦敦9月13日 - 德债收益率周二触及英国6月脱欧公投后的最高水平，逆转了早盘的跌势，表明欧洲央行上周政策会议令投资者感到失望后市场人气仍脆弱。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，联储应避免过快撤走对美国经济的支持。受其言论影响，今日开始交易时欧元区公债收益率全线下跌。

但随着交易的展开，收益率回升。随着美债收益率上涨，欧债收益率积聚了动能。

欧洲时段尾盘，欧元区大部分公债收益率走高2-5个基点，葡萄牙公债收益率显然跑赢，上涨11个基点。

德国指标10年期公债收益率 上涨2.5个基点至0.065%，为英国6月脱欧公投后的最高水平。

“昨天联储官员发表鸽派讲话，但市场仍担心央行在弹药库方面接近弹尽粮绝，”Rabobank固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。

期货市场现在预计美国下周升息的可能性仅为15%，如果美联储今年仍会升息，最有可能是12月份。

“布雷纳德的讲话是美联储会议静默期之前的最后一场官员讲话，她与叶伦的关系非常密切。所以这是市场可以信赖的、反映叶伦对潜在升息看法的讲话，”DZ Bank分析师Birgit Figge称。

葡萄牙10年期公债收益率上涨逾11个基点，至3.31%，为6月底以来最高水平。此前穆迪警告称，银行业疲弱仍给政府带来风险。

分析师称，即将到来的公债供应可能也给葡萄牙公债收益率带来上行压力，葡萄牙将在周三出售至多10亿欧元七年期和20年期公债。(完)

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