欧元债市：葡萄牙公债和德债收益率差扩至2月以来最阔

* 葡萄牙公债在昨日遭遇英国公投脱欧以来最糟一天后续升 * 预算预警和救助传闻让投资者紧张 * 标普今日发布葡萄牙信贷评级 * 今日评级被看做是未来一系列关键评级的测试 路透伦敦9月16日 - 葡萄牙公债和德债收益率差周五升至七个月来最 大，因收盘后发布的标准普尔债信评等评估成为该国债信下月要面临的一 系列关键考验的前奏。 周五收盘后标准普尔确认葡萄牙BB+/B评级，展望为稳定。标普称， 稳定展望反映出未来两年葡萄牙将逐步整固预算的预期与外部成长环境转 弱的风险基本平衡。2016年葡萄牙经济复苏将会减速，主要是因出口和投 资活动放缓，预计2016年葡萄牙的实质GDP增长将会放缓至约1.2%。 DBRS将在10月21日对葡萄牙信贷评等进行评估，葡萄牙需要投资级评 等，以便符合欧洲央行购债计划的要求。 如果失去欧洲央行的支持，可能会提高葡萄牙在五年内需要第二次救 助的可能性。其反撙节政府正在疲于应对银行业危机，而且与欧盟在预算 赤字问题上争执不下。 本地媒体周四报导称，葡萄牙总理科斯塔(Antonio Costa)否认该国 将再次申请金援，但德国商业银行的分析师说，仅仅是提到援助这个字眼 就让投资者感到担忧了。葡萄牙预算监督机构周四警告，该国经济放缓， 预算赤字和GDP之比可能超过欧盟定下的目标。 尽管欧元区大部分国家公债收益率周五下跌，但葡萄牙10年期公债收 益率 涨8个基点，至3.5%，在周四涨约15个基点后进一步扩 大升势，周四的大幅抛售是英国公投脱欧第二天公债市场受到震动后的最 大单日升幅。 葡萄牙和德国公债收益率差 为349个基点，为2月因担 心欧洲银行业的健康体质而引发抛售以来的最阔水准。德债收益率一周来 首次跌回至零以下。 另一评级机构穆迪本周称，葡萄牙银行业羸弱不堪，经济走势踯躅， 而且债台高筑，这对该国评级产生向下压力。 首先葡萄牙联合政府将在10月15日前向欧盟执委会提交2017年预算， 分析师称，要让各方满意，同时又撙节开支以满足欧盟要求，将是困难的 。 如果这一预算案与欧盟产生更多摩擦，这对于一周后的第二个重大考 验是不祥兆头，届时评级机构DBRS将评估葡萄牙的债信评级。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)