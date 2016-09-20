欧元债市：长期公债收益率下降，预计日本资金将从本国债市流出

台湾经济指标预测--1月16日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透伦敦9月20日 - 欧元区长期公债收益率(殖利率)周二下跌，因日本央行料采取的行动可能将令日本投资者远离本国长期债券，转战欧美。
日本央行将于周三公布政策会议结果，市场广泛预期该央行会将货币政策首要焦点转向负利率方面 。该央行还料将聚焦让公债收益率曲线变陡，即把资产购买计划重点放在短期债，从而提升长期日本公债收益率相对短期债的收益率。
“若日本央行周三宣布一个陡化收益率曲线的超大措施，或许会造成压低美国及欧洲长债收益率的效果，”德国商业银行利率分析师David Schnautz称。
他表示，这种走势将是由日本保险业者及退休基金所推动，因它们通常购买与其债务等量的较长期公债，所持较长期日本公债可能出现亏损，令它们将转向海外债市。
“长期券种有风险，因为如果日本央行走上这条路，这很可能就是欧洲央行将步其后尘的讯号。但市场目前似乎是受到这个短期预期的驱动，”他称。
德国30年期公债收益率 下跌7个基点，至0.57%，荷兰 、芬兰 、法国 及西班牙的30年期公债也都有类似的走势。
其他欧元区公债收益率亦下跌，虽然跌幅较小。德国10年期公债收益率 下跌3个基点，至负0.016%。
葡萄牙公债表现较佳，10年期公债收益率 跌6个基点，至3.35%，延续周一下跌10个基点的走势。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月16日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,439亿台币。 --102甲2期4息7亿台币。 --105甲1期1息1.3125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,836.6亿台币，分别为： 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24
* 短率持稳近期低位 * 下周资金需求料提升，值得观察 * 短票利率稍微走低 * 债券附买回市场利率略微走低 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周五大持稳于近期低位。资金调度人员指出，从今天起开始进入农历 春节的资金需求高峰期，尽管目前央行刻意宽松市场资金，但仍有银行偏向保守操作。 他们表示，央行刻意地宽松举措预料不致转向，本周央行仍续减发定存单，减少冲销。不过目前市场陆续 有多档国际债券将定价，且未来两周内还有公债及国库券的标售和交割，寿险及保险业资金料受到影响。 〞距离过年还有10多天，我们下周再看看。〞一位民营银行交易员表示。 交易员表示，虽然今日大型银行都已提供跨年的拆款，但是需求仍弱。后续则应观察银行给予民众提领新 钞之后的库存现金，会不会影响银行的周转金水位，转而令银行资金吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)