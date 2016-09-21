欧元债市：日央行调整政策带动长期欧债收益率上升，收益率曲线趋陡

* 日本央行设定长期利率目标，在政策框架中加入收益率曲线控制

* 较长期公债收益率盘初上涨，收益率曲线变陡

* 但投资者很快质疑日本央行推动通胀的最新举措

* 分析师猜测欧洲央行可能也会在政策框架中加入收益率目标

路透伦敦9月21日 - 欧元区长期公债收益率周三上涨，收益率曲线趋陡，此前日本央行设定长期利率目标，将在政策框架中加入“收益率曲线控制”，把货币政策核心从印钞转向长期利率目标。

但投资者质疑这一政策调整能否有效提升通胀预期，加上美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍后公布利率决定增加了市场的不确定性，欧债走势受到抑制。

日本央行周三没有进一步调低负利率，或者扩大资产购买目标，而是承诺将10年期公债收益率维持于当前的零水准附近，并令收益率曲线趋陡，这些举措应该能提振银行收入，改善保险商和养老基金的回报率。

“政策调整最初给市场带来影响，但现在的问题是这一转变是否能带来预期效果，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

德国30年期公债收益率 最初至多涨4个基点，至0.61%，10年期公债收益率 升2个基点，至0.01%，两年期公债收益率 持平于负0.66%，盘中一度下跌。

德国两年和10年期公债收益率差周三接近五个月最阔水准66个基点。

一些分析师已开始臆测，欧洲央行很快会步日本央行的后尘，但这一调整可能会带来一连串复杂的法律问题。

虽然日本央行的举措被看成是加大力度推升通胀，甚至致力于让通胀超过目前仍未达到的2%的目标，但一些人认为需要采取更多的行动。

日本10年期公债收益率 上涨约7个基点，至六个月高位的近0.01%，后回落至负区间，交易员称，这表明未来投资者会考验日本央行实现新目标的决心。(完)

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