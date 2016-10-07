金属期市：伦铜料遭遇六周来最大周线跌幅，静候美非农就业报告

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
德国商业银行表示，由于意大利政治风险上升、负债水平仍很高、以及疲弱的银行业，稳定的评级展望有被下调的风险。
“穆迪自2014年以来一直未对意大利做出最新评级，是该更新一下了，”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。“我们即将迎来一场重要的公投，债务与GDP之比尚未达到极限，银行业仍很疲弱。”
国际货币基金组织(IMF)周三表示，意大利已经采取措施解决坏账问题，但这些措施不足以增强脆弱的银行系统。
意大利10年期公债收益率 周五上涨2.5个基点，至1.39%，本周料上涨近20个基点，这将创下去年12月以来最大单周涨幅。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 高琦/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。