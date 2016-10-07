金属期市：伦铜料遭遇六周来最大周线跌幅，静候美非农就业报告

德国商业银行表示，由于意大利政治风险上升、负债水平仍很高、以及疲弱的银行业，稳定的评级展望有被下调的风险。

“穆迪自2014年以来一直未对意大利做出最新评级，是该更新一下了，”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。“我们即将迎来一场重要的公投，债务与GDP之比尚未达到极限，银行业仍很疲弱。”

国际货币基金组织(IMF)周三表示，意大利已经采取措施解决坏账问题，但这些措施不足以增强脆弱的银行系统。

意大利10年期公债收益率 周五上涨2.5个基点，至1.39%，本周料上涨近20个基点，这将创下去年12月以来最大单周涨幅。(完)

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