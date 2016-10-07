欧元债市：意大利公债收益率上扬，创去年12月以来最大单周涨幅

* 穆迪将检讨意大利评级

* 意大利公债收益率本周上扬近20个基点

* 政治风险忧虑重压意大利公债

路透伦敦10月7日 - 意大利公债收益率(殖利率)周五上升，本周料创下2015年12月以来最大单周涨幅，因市场益发担忧意大利将进行的宪改公投，此外，穆迪稍晚将公布对意大利主权评级的复评结果。

欧元区公债收益率普涨，本周市场信心脆弱，市场传言欧洲央行终将缩减购债，担心英国“硬脱欧”，以及美国数据表现增强，可能支持美国12月升息等因素引发大量公债卖盘。

在这样的大背景下，10年期葡萄牙和意大利公债收益率攀升至6月以来最高，与此同时，英债收益率急升带动德债收益率走高。

目前，市场焦点是意大利，穆迪预定周五稍晚公布对意大利Baa2评等的复评结果。

德国商业银行表示，由于意大利政治风险上升、负债水平仍很高、以及疲弱的银行业，稳定的评级展望有被下调的风险。

“穆迪自2014年以来一直未对意大利做出最新评级，是该更新一下了，”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。“我们即将迎来一场重要的公投，债务与GDP之比尚未达到极限，银行业仍很疲弱。”

国际货币基金组织(IMF)周三表示，意大利已经采取措施解决坏账问题，但这些措施不足以增强脆弱的银行系统。

近几个月，意大利公债跑输其它欧元区国家公债，该国将在12月4日对总理伦齐的宪法改革计划进行公投。

意大利10年期公债收益率 周五盘中触及1.43%，为6月底以来最高，本周上涨近20个基点，为去年12月以来最大单周涨幅。

其它欧元区公债收益率上涨1-2个基点，10年期德债收益率 攀升至0.03%，为逾两周最高水准。

10年期英债收益率 上扬逾10个基点，英债/德债收率差约95个基点，为7月初以来最阔。(完)

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