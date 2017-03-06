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债券 | 2017年 3月 7日 星期二 01:07 BJT

欧元债市：从政治到政策，债市为欧洲央行会议倒计时

* 欧洲央行周四开会，预计将维持政策不变

* 通胀跳升，撤走刺激措施的压力不断增加

路透伦敦3月6日 - 高评级欧元区公债收益率(殖利率)周一下跌，因投资人预期欧洲央行本周将维持异常宽松的货币政策立场，而有关法国大选的消息令该国公债承压。

欧洲央行周四将召开会议，预计不会调整货币政策，凸显与美国政策背离的态势。过去一周美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的言论令3月升息的预期上升。

美联储主席叶伦周五的讲话加强了对美联储在3月14-15日会议升息的预期。

欧洲央行将采取维持平衡的行动，一方面要暗示继续维持货币刺激政策，因为荷兰和法国大选在即，另一方面要承认欧元区经济增长加强，且通胀升高。

上周数据显示，欧元区2月通胀升至2%，超过欧洲央行设定的接近但低于2%的目标。

投资者将关注欧洲央行总裁德拉吉发布的前瞻性指引是否会有任何变化。

“对于利率指引，存在着风险，欧洲央行的鸽派立场有所减弱，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann表示，“很显然，与通胀有关的消息为正面，但另一方面，欧元区也面临着种种风险，因此现在就说欧洲央行将就政策微调达成共识还为时过早。”

德国10年期公债收益率下滑1.2个基点至0.345%，脱离上周五触及的两周高位。

法国10年期公债收益率升1.4个基点，报0.97%，较可比德债利差脱离上周五触及的一个月低点。

法国前总理朱佩表示，他没有准备参选后，法国公债收益率上涨。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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