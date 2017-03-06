欧元债市：从政治到政策，债市为欧洲央行会议倒计时

修正-更新版 1-日本央行：审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
* 欧洲央行周四开会，预计将维持政策不变
* 通胀跳升，撤走刺激措施的压力不断增加
路透伦敦3月6日 - 高评级欧元区公债收益率(殖利率)周一下跌，因投资人预期欧洲央行本周将维持异常宽松的货币政策立场，而有关法国大选的消息令该国公债承压。
欧洲央行周四将召开会议，预计不会调整货币政策，凸显与美国政策背离的态势。过去一周美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的言论令3月升息的预期上升。
美联储主席叶伦周五的讲话加强了对美联储在3月14-15日会议升息的预期。
欧洲央行将采取维持平衡的行动，一方面要暗示继续维持货币刺激政策，因为荷兰和法国大选在即，另一方面要承认欧元区经济增长加强，且通胀升高。
上周数据显示，欧元区2月通胀升至2%，超过欧洲央行设定的接近但低于2%的目标。
投资者将关注欧洲央行总裁德拉吉发布的前瞻性指引是否会有任何变化。
“对于利率指引，存在着风险，欧洲央行的鸽派立场有所减弱，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann表示，“很显然，与通胀有关的消息为正面，但另一方面，欧元区也面临着种种风险，因此现在就说欧洲央行将就政策微调达成共识还为时过早。”
德国10年期公债收益率下滑1.2个基点至0.345%，脱离上周五触及的两周高位。
法国10年期公债收益率升1.4个基点，报0.97%，较可比德债利差脱离上周五触及的一个月低点。
法国前总理朱佩表示，他没有准备参选后，法国公债收益率上涨。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面