欧元债市：德债收益率下跌，投资者认购意大利通膨保值债券以应对物价上涨

* 意大利出售通膨保值债券

* 欧元区2月消费者物价增长2%

* 德债收益率下跌，此前发布的经济数据疲弱

路透伦敦3月7日 - 投资者周二抛售固息意大利公债，为购买新的通膨保值债券做准备，以应对欧元区消费者物价上涨。

根据市场新闻和数据服务商IFR，意大利政府将为30亿欧元10年期通膨保值债券定价，已经获得逾60亿欧元资金的认购。

此次标债前发布的数据显示，欧元区2月通胀率升至2%，为四年来首次，基本达到了欧洲央行的中期通胀目标。

意大利10年期公债收益率升至约一周来最高水平的2.2%。与可比德债收益率差扩大，因德债收益率受经济数据疲弱影响下跌。

西班牙公债跑输，10年期公债债收益率最多上涨3个基点，至两周高点1.74%。

“这一走势的主要原因是供应，”意大利裕信银行驻米兰策略师Luca Cazzulani称。

“所选时机非常妙，恰好是在触及2%的2月欧元区通胀率初值公布之后，资金就在那，与这个数据发布时间如此近，将提振对通胀保值的需求。”

除供应相关活动外，一些乏善可陈的经济数据略微拖低了欧元区核心债市的收益率。疲弱的经济数据支持欧洲央行的超宽松货币政策。

数据显示，国内及欧元区需求大幅下滑，导致德国1月工业订单创下八年来最大单月降幅。

德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.32%，两年期公债收益率下跌6个基点至负0.88%，近一周低位。