欧元债市：德债收益率下跌，投资者认购意大利通膨保值债券以应对物价上涨

标题新闻：法国巴黎银行同意向纽约银行监管机构支付3.5亿美元，为外汇业务操作不当调查和解
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* 意大利出售通膨保值债券
* 欧元区2月消费者物价增长2%
* 德债收益率下跌，此前发布的经济数据疲弱
路透伦敦3月7日 - 投资者周二抛售固息意大利公债，为购买新的通膨保值债券做准备，以应对欧元区消费者物价上涨。
根据市场新闻和数据服务商IFR，意大利政府将为30亿欧元10年期通膨保值债券定价，已经获得逾60亿欧元资金的认购。
此次标债前发布的数据显示，欧元区2月通胀率升至2%，为四年来首次，基本达到了欧洲央行的中期通胀目标。
意大利10年期公债收益率升至约一周来最高水平的2.2%。与可比德债收益率差扩大，因德债收益率受经济数据疲弱影响下跌。
西班牙公债跑输，10年期公债债收益率最多上涨3个基点，至两周高点1.74%。
“这一走势的主要原因是供应，”意大利裕信银行驻米兰策略师Luca Cazzulani称。
“所选时机非常妙，恰好是在触及2%的2月欧元区通胀率初值公布之后，资金就在那，与这个数据发布时间如此近，将提振对通胀保值的需求。”
除供应相关活动外，一些乏善可陈的经济数据略微拖低了欧元区核心债市的收益率。疲弱的经济数据支持欧洲央行的超宽松货币政策。
数据显示，国内及欧元区需求大幅下滑，导致德国1月工业订单创下八年来最大单月降幅。
德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.32%，两年期公债收益率下跌6个基点至负0.88%，近一周低位。
德国10年期及两年期公债利差持于118个基点，距离2014年7月以来最阔水平不远。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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