欧元债市：德国发售五年期公债，外界对德债需求持续增强

路透伦敦3月8日 - 德国周三发售40亿欧元五年期公债，更多迹象显示市场对该国公债需求持续增强。

日本财务省周三公布的数据显示，日本投资者1月净买入大约54亿欧元德国公债，为2014年10月以来最大规模。与此同时，日本投资者连续第三个月卖出法国公债。

随着荷兰和法国大选临近，外界担心欧元区的未来，因此利用最高评级债券作为融资市场抵押品的需求，以及欧洲央行购债计划会越来越倾向于短期德债的猜测都在这几周刺激市场对德债的需求。

虽然过去一周对法国大选风险的担忧已经减退，但反对欧元的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的受欢迎度还是让投资人警惕。

“大环境对这部分债券有利，”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet表示。“有一些支撑债券的因素，比如欧元区分崩离析的风险，这增加了对期限较短德债的买需。”

周三早盘欧元区公债收益率全线上涨，德国五年期公债收益率上涨1.5个基点，报负0.54%。投资人通常在新债标售之前卖出旧债，为新债挪出空间。