欧元债市：欧元区公债收益率攀升，因美国民间就业岗位猛增

* 美国民间就业数据远胜预估，令升息的可能性进一步增加

* 西班牙10年期公债收益率触及去年6月来最高

* 德国10/两年期公债收益率差创2014年7月来最宽

* 日本投资人卖出法国公债、买入德国公债

路透伦敦3月8日 - 欧元区公债收益率周三攀升，受助于美国民间就业数据远胜预期，这令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上加息的可能性进一步增加。

美国ADP全国民间就业报告周三显示，上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于分析师预计的19万个，1月新增民间就业岗位数量从之前的24.6万个上修至26.1万个。数据带动美债收益率走强。

“目前市场消化了升息预期，我预计肯定会升息，除非下周前会有非常令人失望的数据，”瑞穗策略师Antoine Bouvet称。

“除了加息外，还要看是否美联储判定加息落后于经济的发展，需要加快升息步幅，所以声明措辞会受到密切关注。”

汤森路透数据显示，期货市场认为美联储在3月15日加息25个基点的可能性达到85%。

欧元区公债收益率全线上涨，西班牙10年期公债收益率领涨，升10个基点，报去年6月来最高的1.83%。

多数其他欧元区公债收益率升5-9个基点。

欧洲央行周四将开会，预计会维持异常宽松货币政策立场，投资人将关注，央行是否会暗示近期欧元区强劲的通胀报告会影响未来政策。

周三德债收益率盘初已经上涨，需求平平的五年期公债标售结束后，进一步攀升。

德国五年期公债收益率上涨6个基点，报负0.51%。

分析师称，他们预计对德债的需求将会反弹。

荷兰和法国大选临近之际外界对欧元区未来的担忧，融资市场对于作为抵押品的最高评级债券的需求，以及欧洲央行购债计划，都在近几周刺激对德债的需求。

日本财务省周三公布的数据显示，日本投资者1月净买入大约54亿欧元德国公债，为2014年10月以来最大规模。与此同时，日本投资者连续第三个月卖出法国公债。