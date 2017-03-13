欧元债市：公债收益率下跌，欧洲央行总裁德拉吉对政策前景三缄其口

* 公债价格在周五遭受大幅抛售后回升

* 市场对欧洲央行讨论上调利率的消息感到不安

* 寻求从欧洲央行总裁德拉吉口中得到澄清，但他三缄其口

路透伦敦3月13日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一从数周高点回落，因欧洲央行总裁德拉吉对政策细节三缄其口，他在上周暗示进一步行动的紧迫性减弱。

上周五有消息称，欧洲央行部分决策者讨论了在量化宽松政策结束前上调利率的可能性，这激发了债市的大幅抛售，令欧元跳升。

周一市场趋于平静，投资者在备受瞩目的周三荷兰大选前不愿抛售避险的公债；今日苏格兰首席部长斯特金称，将寻求英国政府授权举行新的苏格兰独立公投。

按计划欧洲央行总裁德拉吉周一在法兰克福发表讲话。投资者期待从中得到更多的线索，但他在讲话中没有暗示货币政策未来的方向。

德国10年期公债收益率下跌3个基点，至0.46%，从逼近0.5%的五周高位回落。

整个欧元区，大部分公债收益率走低3-5个基点。分析师称，周五的大幅抛售吸引部分投资者回到债市。