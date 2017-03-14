欧元债市：德债收益率从14个月峰值回落，对避险公债的需求回暖

路透伦敦3月14日 - 10年期德债收益率周二从14个月峰值回落，因在荷兰大选前夕投资者对避险公债的需求回暖，法国总统候选人菲永接受正式欺诈调查的消息也点燃市场的避险意愿。

今日市场走势振荡，德债收益率盘初升至0.50%之上，为2016年1月来首次，延续近期的上扬势头，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会收紧货币政策，欧洲央行最终也会步其后尘。

但收益率上行趋势稍纵即逝，欧元区公债收益率稍后普跌，因油价骤降，打压通胀预期，而法国选情的发展，使市场焦点重新回到区内大选风险上。

法国检控官周二证实，总统候选人菲永接受正式调查，此前媒体报道他涉嫌挪用侵吞公款。可能导致这位右翼政党候选人在5月大选中获胜的希望破灭。

荷兰将在周三举行议会选举。市场认为，这将是对欧洲民粹主义情绪的一次很重要检验。分析师称，这也扶助提振对避险公债的需求。

“影响市场的因素很多，”荷兰合作银行的利率策略师Matt Cairns在谈到德债收益率回落时称。

“一是荷兰大选将至，市场对此有一些普遍的不安情绪。另外，菲永接受正式调查的消息对他的民调支持率不利，其支持率近期已经下降。”

10年期德债收益率尾盘下跌2.5个基点，报0.45%，欧元区其它公债收益率下跌2-4个基点。

法国公债逆势而动，受菲永的消息影响，表现不及其它欧元区公债。10年期法国公债收益率持稳在1.10%，与可比德债收益率差从周一的62个基点，扩阔至约65个基点。