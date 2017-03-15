欧元债市：公债收益率下跌，受荷兰大选相关审慎气氛推动

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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* 欧元区公债收益率普遍下跌
* 荷兰选举为2017年的第一个政治考验
* 投资者等待美国利率决策者的暗示
路透伦敦3月15日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三普遍下跌，荷兰投票者给欧盟带来今年的第一个重大政治考验。
分析师认为今天交易清淡，交投震荡，风险较大公债收益率跌幅大于避险的德债，表明围绕投票带来的忧虑有所缓解。
但市场走势不稳，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三在如预期那样升息后，将对未来利率方向提供何种信号存在不确定性。
在今年稍晚法国及德国选举之前，荷兰议会选举被视为对欧元区反建制及欧盟潮流的一次考验。
民调显示，投票率将远高于五年前，这一趋势可能有利于荷兰首相吕特领导的中间偏右政党自民党(VVD)。最新民调显示，VVD比反穆斯林、反欧盟的自由党PVV领先3个百分点。
德国10年期公债收益率下跌4个基点，尾盘报0.42%。
荷兰10年期公债收益率下跌5个基点，报0.51%。
意大利和法国10年期公债收益率最多下跌6个基点，缩小了与可比德债的利差。意大利和法国被认为受当前席卷欧洲的民粹主义思潮的影响最大。
欧元区公债收益率下跌。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布，上调联邦基金利率目标区间25个基点至0.75-1.00%。美联储坚持预估今年加息三次。联储对2019年升息步幅的预估略有加快，对2018年和较长期的预估保持不变。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。