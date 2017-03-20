欧元债市：法债处于防御状态，投资者紧张等待总统大选首场电视辩论

路透伦敦3月20日 - 投资者持有法债而非德债所要求的溢价周一升至近两周最高，反映出了他们在法国总统大选候选人首场电视辩论之前的紧张情绪。

欧债收益率全线小涨，因为对于欧洲央行有可能准备缩减超宽松货币政策的感觉，抑制了投资者对固定收益资产的兴趣。

而法国债券表现更是不及多数其他欧债。

法国将在4月23日和5月7日进行两轮选举，该国的选举在海外受到密切关注，因为被视为是民众对传统党派和体制不满情绪的试金石。

周日的民调显示，前法国经济部长马克龙在第一轮的选举中预计获得26.5%的选票，略高于法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的26%的选票。

法国10年期公债收益率上涨2个基点至1.12%，距离2月创下的数月高点不远。

指标德国10年期公债收益率仅上涨1个基点至0.44%，法德10年债收益率之差扩大至68个基点左右，为近两周最阔。