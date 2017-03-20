欧元债市：法债处于防御状态，投资者紧张等待总统大选首场电视辩论

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透伦敦3月20日 - 投资者持有法债而非德债所要求的溢价周一升至近两周最高，反映出了他们在法国总统大选候选人首场电视辩论之前的紧张情绪。
欧债收益率全线小涨，因为对于欧洲央行有可能准备缩减超宽松货币政策的感觉，抑制了投资者对固定收益资产的兴趣。
而法国债券表现更是不及多数其他欧债。
法国将在4月23日和5月7日进行两轮选举，该国的选举在海外受到密切关注，因为被视为是民众对传统党派和体制不满情绪的试金石。
周日的民调显示，前法国经济部长马克龙在第一轮的选举中预计获得26.5%的选票，略高于法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的26%的选票。
法国10年期公债收益率上涨2个基点至1.12%，距离2月创下的数月高点不远。
指标德国10年期公债收益率仅上涨1个基点至0.44%，法德10年债收益率之差扩大至68个基点左右，为近两周最阔。
多数欧元区其他公债收益率上涨1个基点左右，欧洲央行的政策前景是投资人的另一个重要关注点。(完) (编译 刘秀红/李春喜; 审校 高琦/孙茉莉)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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