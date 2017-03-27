欧元债市：投资者返回欧洲债市，因对特朗普政策能带动通胀升高的预期减弱

* 德国和法国公债收益率跌至三周低位

* 特朗普通胀押注受挫，此前医保议案搁浅

* 美债收益率触及一个月低位，美元和股市下跌

路透伦敦3月27日 - 欧元区公债收益率周一全线触及多周低点，因美国总统特朗普医保改革议案搁浅，引发市场质疑他推进税改和财政支出，以提振经济的能力。

投资者重新评估增长和通胀前景，分析师称，对欧洲央行将尽早而不是延后收紧货币政策的押注也减少。

德国和法国公债收益率跌至约三周最低水平，美国10年期公债收益率急挫至一个月低位。

“对特朗普刺激增长政策的失望情绪，引发投资者重新评估未来前景，”荷兰安智银行(ING)高级利率策略师Martin van Vliet称。

“这也意味着，基于欧洲央行政策预期的交易也在被重新评估，之前部分投资者认为趋于鹰派的欧洲央行甚至会提高存款利率。”

欧洲央行的两位决策者周一就超宽松货币政策发表了不同的观点，这将决策者中对德拉吉总裁主张的政策方向的支持方和批评方之间的裂痕显露无遗。

货币市场消化了约70%的欧洲央行12月会议升息的可能性，较本月稍早时的80%略有下降。

德国和法国10年期公债收益率各跌约4个基点，至近三周低位，分别报0.36%和0.93%。美国10年期公债收益率也降至2.35%的近一个月低位。