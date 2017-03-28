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债券 | 2017年 3月 28日 星期二 16:11 BJT

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位

路透伦敦3月28日 - 短期德债收益率周二触及两个月高位，因德国准备标售两年期公债。

分析师称收益率走高应能助推需求，尤其是在对欧洲央行可能提高短期利率的担忧有所缓解的情况下。

公债标售之前收益率趋于上涨，因投资者为购买新债而腾出空间。

预计此次40亿欧元的公债标售结果将在1030 GMT左右出炉。

德国两年期公债收益率过去一个月上涨逾20个基点，投资人开始考虑欧洲央行最早12月升息的可能性。

但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。

“现在似乎有些意识到，市场对于升息的预期有些过早，至少对今年是这样，”瑞穗策略师Antoine Bouvet表示。

货币市场利率暗示，投资人预期欧洲央行在12月会议上升息的机率不到70%，本月稍早时预期的机率曾高达80%。

两年期德债收益率攀升近2个基点，触及负0.685%，为2月2日以来最高。 (完) (编译 王琛/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)
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