欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透伦敦3月28日 - 短期德债收益率周二触及两个月高位，因德国准备标售两年期公债。
分析师称收益率走高应能助推需求，尤其是在对欧洲央行可能提高短期利率的担忧有所缓解的情况下。
公债标售之前收益率趋于上涨，因投资者为购买新债而腾出空间。
预计此次40亿欧元的公债标售结果将在1030 GMT左右出炉。
德国两年期公债收益率过去一个月上涨逾20个基点，投资人开始考虑欧洲央行最早12月升息的可能性。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
“现在似乎有些意识到，市场对于升息的预期有些过早，至少对今年是这样，”瑞穗策略师Antoine Bouvet表示。
货币市场利率暗示，投资人预期欧洲央行在12月会议上升息的机率不到70%，本月稍早时预期的机率曾高达80%。
两年期德债收益率攀升近2个基点，触及负0.685%，为2月2日以来最高。 (完) (编译 王琛/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020