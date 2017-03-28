欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
* 两年期德债标售自11月以来首次出现技术性失败
* 两年期德债收益率触及两个月高位
* 法国/德国10年期公债收益率差触及两个月低位
* 民调显示马克龙的领先优势稳固
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
一项周二出炉的民调结果显示，在法国大选第二轮投票中，中间派候选人马克龙较欧洲怀疑论者、极右翼候选人勒庞的支持率领先优势超过20个点。另外，尽管受丑闻困扰，保守派候选人菲永的支持率也轻松超过勒庞。
法国10年期公债收益率跌3个基点，报0.93%，与可比德债 收益率差收窄至两个月低位56个基点。
德国短期公债收益率持于周二稍早触及的两个月高位附近，之前进行的两年期德债标售需求疲弱。
德国债务管理局称，今日进行的两年期公债标售，计划发售规模为40亿欧元，但投标规模仅略高于30亿欧元。这是两年期德债标售自去年11月以来首次出现技术性失败。
“市场之前认为，在法国大选前，投资者希望持有可用作抵押品的高评级公债，以防出现对市场不利的结果，”Aberdeen Asset Management的投资经理Patrick O'Donnell说。
“但较之2月份的民调结果，近期的民调显示大选结果要温和的多，”O'Donnell说，他对持有两年期德债兴趣不大。
德国两年期公债收益率早盘攀升近2个基点，报负0.685%，为2月2日以来最高，标售结束后在负0.70%左右。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020