欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解

* 两年期德债标售自11月以来首次出现技术性失败

* 两年期德债收益率触及两个月高位

* 法国/德国10年期公债收益率差触及两个月低位

* 民调显示马克龙的领先优势稳固

路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。

一项周二出炉的民调结果显示，在法国大选第二轮投票中，中间派候选人马克龙较欧洲怀疑论者、极右翼候选人勒庞的支持率领先优势超过20个点。另外，尽管受丑闻困扰，保守派候选人菲永的支持率也轻松超过勒庞。

法国10年期公债收益率跌3个基点，报0.93%，与可比德债 收益率差收窄至两个月低位56个基点。

德国短期公债收益率持于周二稍早触及的两个月高位附近，之前进行的两年期德债标售需求疲弱。

德国债务管理局称，今日进行的两年期公债标售，计划发售规模为40亿欧元，但投标规模仅略高于30亿欧元。这是两年期德债标售自去年11月以来首次出现技术性失败。

“市场之前认为，在法国大选前，投资者希望持有可用作抵押品的高评级公债，以防出现对市场不利的结果，”Aberdeen Asset Management的投资经理Patrick O'Donnell说。

“但较之2月份的民调结果，近期的民调显示大选结果要温和的多，”O'Donnell说，他对持有两年期德债兴趣不大。