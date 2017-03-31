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债券 | 2017年 3月 31日 星期五 16:07 BJT

欧元债市：欧洲央行料将缩减购债规模，二线国家开始颤抖

路透伦敦3月31日 - 周五有初步迹象显示，随着欧洲央行(ECB)即将缩减购债计划，欧元区最弱的几个成员国将受创最重。

包括葡萄牙和意大利在内的南欧成员国公债收益率(殖利率)周五微涨，此后欧洲央行料将把每月的购债规模从800亿欧元缩减至600亿。

这些二线国家最依赖欧洲央行挹注的资金。过去几年欧洲央行投入了数万亿欧元资金以支持经济增长和通胀。

随着经济复苏加速，欧洲央行几位决策者，包括荷兰央行总裁克诺特呼吁，加速削减计划至少实施至12月的刺激举措。

德国10年期公债收益率周五持平于0.33%，表现优于低评级债券。

意大利和葡萄牙10年期公债收益率攀升两个基点，分别报2.32%和3.97%，脱离周四触及的两周和一个月低点。

法国10年期公债收益率上涨两个基点至0.96%，脱离周四触及的近一个月低点。(完) (翻译 李春喜/张荻； 审校 艾茂林/于春红)
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