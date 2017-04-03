欧元债市：圣彼得堡地铁发生爆炸后，避险买盘令德债收益率降至一个月低点

* 葡萄牙/德国10年期公债收益率差触及约四周高位

* 德债收益率下滑，因全球政治和政策不确定性

路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。

国际文传电讯社(Interfax)表示，在圣彼得堡地铁隧道内发生的爆炸造成至少九人死亡、20人受伤，该爆炸装置是藏在一个手提箱内。

市场气氛谨慎，因本周稍晚美国总统特朗普同中国国家主席习近平会晤，此前特朗普对朝鲜问题发表了讲话，且投资人担心英国海外领土直布罗陀将成为英国退欧争端的早期源头，这些因素都令投资人感觉第二季开始最好还是持有高评等的德债。

被认为是全球最安全资产之一的德国公债收益率跌5-6个基点。

10年期德债收益率触及一个月低点约2.76%，两年期德债收益率创去年6月英国退欧公投翌日以来的最大单日跌幅。

英国公债收益率和美债收益率也下挫。

欧洲央行自4月起缩减每月资产购买规模，由800亿欧元降至600亿欧元，市场认为这是欧洲央行走向货币政策正常化的第一步。

但评等较低的公债市场感受到了欧洲央行缩减购债规模的一些影响。

虽然多名决策官员上周强调，短期内不考虑升息，但评等较低的南欧国家目前是货币刺激措施的最大受惠族群，因此也成为最容易受到政策趋紧打击的一群。

“我们现在处于只有(购债)600亿欧元的新环境，尽管这已广为告知，但看来不利于欧元区二线国家公债利差，”德国商业银行策略师David Schnautz称。

葡萄牙10年期公债与德国10年期公债收益率的利差触及近四周高位368个基点，当日升4个基点。