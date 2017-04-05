欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步

* 德债收益率持于一个月低位之上

* 油价升10%，提振通胀预期

* 法国马克龙在总统候选人辩论中与勒庞交锋

* 民调显示，马克龙的施政计划更得人心

路透伦敦4月5日 - 油价飙升以及对即将到来的法国大选的担忧减弱，周三似乎止住了欧元区公债收益率的下行走势。

德国10年期公债收益率过去三周下降了一半，因投资者重新评估美国的财政刺激措施以及欧洲央行撤出宽松政策的时间表。

不过过去两周油价累计约10%的涨幅，以及由此将带来的通胀影响，使得基金管理者开始重新评估公债收益率的绝对水平。

支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。

但周二的电视辩论后，勒庞获胜的机会似乎下降了。一个提前民调显示，她目前排名第四，排在梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)、马克龙和菲永之后。

“收益率近期上涨强劲，这种趋势被打断可谓是意料之中。”ING的资深利率分析师Martin van Vliet说道。

“鉴于电视辩论并未显示勒庞拥有令人惊讶的亮眼表现，投向安全资产的资金流减弱。”

德国周三标售五年期公债遭遇“技术性失败”，即竞标资金低于标售金额，进一步表明投资者对避险德债的需求减弱。

德国10年期公债收益率小升1个基点至0.26%，脱离周二触及的一个月低点0.24%，但仍远低于3月中创下的14个月高位0.51%。

欧元区其他公债收益率大都持平或小幅走高。