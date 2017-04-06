欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景

* 欧债收益率徘徊在略高于数周低位的水准

* 美联储缩减资产负债表可能放缓升息步伐

* 市场预期欧洲央行12月加息的机率不到20%

路透伦敦4月6日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四徘徊在略高于数周低位的水准，投资人衡量欧元区和美国的货币政策前景。

美联储周三公布的上次会议记录显示，多数决策者倾向于今年稍晚削减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

虽然那将是收紧政策的举措，但一些分析师表示，这可能影响其他政策杠杆，并放缓升息步伐，这导致市场的反应不一致。

美国众议院议长莱恩称，欲藉由税改来推进财政刺激，可能还很遥远，这令美债收益率承压，并也随之压低德债收益率。

在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。

一位熟悉欧洲央行磋商情况的消息人士在上周对路透表示，欧洲央行对前瞻性指引措辞的改变，遭到市场过度解读。当时市场立即开始反映年底升息的可能性。

“美联储对于结束再投资项目的关注，以及不看好美国迅速出台税改刺激举措，都令风险偏好承压。”德国商业银行分析师Rainer Guntermann说道。

德国10年期公债收益率保持在0.25%，接近周二触及的一个月低点0.24%，仍远离3月中创下的14个月高位0.51%。

多数其它欧元区国家公债收益率持平至小幅下跌。