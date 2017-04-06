欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
* 欧债收益率徘徊在略高于数周低位的水准
* 美联储缩减资产负债表可能放缓升息步伐
* 市场预期欧洲央行12月加息的机率不到20%
路透伦敦4月6日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四徘徊在略高于数周低位的水准，投资人衡量欧元区和美国的货币政策前景。
美联储周三公布的上次会议记录显示，多数决策者倾向于今年稍晚削减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
虽然那将是收紧政策的举措，但一些分析师表示，这可能影响其他政策杠杆，并放缓升息步伐，这导致市场的反应不一致。
美国众议院议长莱恩称，欲藉由税改来推进财政刺激，可能还很遥远，这令美债收益率承压，并也随之压低德债收益率。
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
一位熟悉欧洲央行磋商情况的消息人士在上周对路透表示，欧洲央行对前瞻性指引措辞的改变，遭到市场过度解读。当时市场立即开始反映年底升息的可能性。
“美联储对于结束再投资项目的关注，以及不看好美国迅速出台税改刺激举措，都令风险偏好承压。”德国商业银行分析师Rainer Guntermann说道。
德国10年期公债收益率保持在0.25%，接近周二触及的一个月低点0.24%，仍远离3月中创下的14个月高位0.51%。
多数其它欧元区国家公债收益率持平至小幅下跌。
货币市场走势暗示，投资者预计欧洲央行在本年底升息的机率不到20%，该机率在上月底时高达70%。（完） (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。