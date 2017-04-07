欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚

* 美国对叙利亚进行导弹袭击，激发对全球避险资产的需求

* 欧元区公债收益率普跌

* 希腊和债主就改革关键领域达成一致

路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。

跟随美债收益率前日急挫至四个月低位走势，指标德国10年期公债收益率欧洲时段开盘即下跌，因美国对叙利亚的军事行动升级，招致俄罗斯的强烈批评。

俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，美国对叙利亚一空军基地进行导弹袭击，距离与俄罗斯发生军事冲突仅差一步。

德债收益率进一步跌至五周低位，此前美国发布的数据显示，3月就业岗位增长大幅放缓，远低于预期。

“避险资金总是受到政治事件的影响，当受影响的国家是美国和俄罗斯有兴趣的，投资人就会更加紧张，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。

一辆卡车开上瑞典首都斯德哥尔摩一个拥挤的购物街，瑞典总理称，看似是一起恐怖袭击事件，这给全球市场带来更多的紧张情绪。

德国10年期公债收益率最多跌4个基点至五周低位的0.22%，尾盘报约0.23%。

大部分欧元区其它公债收益率全日亦走低。

希腊为获取所需新贷与其欧元区金主就改革的主要领域达成一致。