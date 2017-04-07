欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 美国对叙利亚进行导弹袭击，激发对全球避险资产的需求
* 欧元区公债收益率普跌
* 希腊和债主就改革关键领域达成一致
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
跟随美债收益率前日急挫至四个月低位走势，指标德国10年期公债收益率欧洲时段开盘即下跌，因美国对叙利亚的军事行动升级，招致俄罗斯的强烈批评。
俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，美国对叙利亚一空军基地进行导弹袭击，距离与俄罗斯发生军事冲突仅差一步。
德债收益率进一步跌至五周低位，此前美国发布的数据显示，3月就业岗位增长大幅放缓，远低于预期。
“避险资金总是受到政治事件的影响，当受影响的国家是美国和俄罗斯有兴趣的，投资人就会更加紧张，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。
一辆卡车开上瑞典首都斯德哥尔摩一个拥挤的购物街，瑞典总理称，看似是一起恐怖袭击事件，这给全球市场带来更多的紧张情绪。
德国10年期公债收益率最多跌4个基点至五周低位的0.22%，尾盘报约0.23%。
大部分欧元区其它公债收益率全日亦走低。
希腊为获取所需新贷与其欧元区金主就改革的主要领域达成一致。
2019年4月到期的希腊较短期公债收益率下跌25个基点，至7.69%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。