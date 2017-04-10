欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升

* 法德公债利差触及六周高位，因法国大选不确定性令人不安

* 投资者卖出较低评级欧元区公债

* 避险德债收益率触及五周新低

路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。

Melenchon的支持率在过去一周攀升，增强了其在5月第二轮投票中对阵勒庞的可能性，使得最终结果变得愈发不可预测。

“两周前，投资者开始认为马克龙会获胜，但随着Melenchon的崛起，有可能会出现四人竞争局面，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor称。

近期民调显示，在两场候选人辩论后，法国大选的热门候选人领先幅度降低，共产党支持的Melenchon支持率大涨，竞争的紧张程度加剧。

法国10年期公债收益率最高升7个基点，报0.95%，较可比德债收益率差触及72个基点，为2月27日以来最高。

投资者周一亦抛售评级较低的南欧国家公债，意大利10年期公债收益率全日升2个基点。

在人们担心欧元区未来时，欧元区二线国家公债通常表现糟糕。

DZ Bank的分析师Christian Lenk说道，本周欧元区大规模发债亦打压市场。欧元区五个国家本周将标售公债。

有关货币政策的预期及地缘政治风险加剧，打压德国10年期公债收益率跌至0.213%的五周新低。