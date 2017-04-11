欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
* 地缘政治风险搅动金融市场
* 德债收益率跌破0.20%
* 法国大选也令投资人不安
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
在全球各地市场，被视作低风险的资产，如高评级债券、黄金以及日圆等稳定的货币存在买需，而股市则是下跌。
美国上周对叙利亚发动一轮空袭之后，白宫周一表示，若叙利亚政府使用化学武器，或在其境内使用桶装炸弹，将会实施报复。
俄罗斯正承受着与叙利亚总统阿萨德断绝关系的压力，一些国家提议对俄罗斯进行更多制裁。
周二中东盟国加入七国集团(G7)的行列孤立阿萨德。
“市场走势大致符合地缘政治忧虑中温和避险的基调，”RBC旗下全球宏观策略师Peter Schaffrik称。
分析师称，民调中法国极左翼的候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率上升，欧洲市场亦因此受到影响。
日本财务省周一公布的数据显示，日本投资者2月份抛售了创纪录金额的法国债券。
德国10年期公债收益率周二跌约3个基点至0.192%，为2月27日以来最低，尾盘报0.204%，当日下滑1.5个基点。
法国10年期公债收益率涨多达5个基点，至一周高位0.985%。法国较德国可比公债收益率差升至六周来最阔水准。
意大利和葡萄牙等评级较低的南欧国家公债收益率上涨，因投资者抛弃较高风险的资产。意大利10年期公债收益率升3.1个基点，报2.27%，葡萄牙10年期公债收益率升2.6个基点，报3.87%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。