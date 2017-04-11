欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态

* 地缘政治风险搅动金融市场

* 德债收益率跌破0.20%

* 法国大选也令投资人不安

路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。

在全球各地市场，被视作低风险的资产，如高评级债券、黄金以及日圆等稳定的货币存在买需，而股市则是下跌。

美国上周对叙利亚发动一轮空袭之后，白宫周一表示，若叙利亚政府使用化学武器，或在其境内使用桶装炸弹，将会实施报复。

俄罗斯正承受着与叙利亚总统阿萨德断绝关系的压力，一些国家提议对俄罗斯进行更多制裁。

周二中东盟国加入七国集团(G7)的行列孤立阿萨德。

“市场走势大致符合地缘政治忧虑中温和避险的基调，”RBC旗下全球宏观策略师Peter Schaffrik称。

分析师称，民调中法国极左翼的候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率上升，欧洲市场亦因此受到影响。

日本财务省周一公布的数据显示，日本投资者2月份抛售了创纪录金额的法国债券。

德国10年期公债收益率周二跌约3个基点至0.192%，为2月27日以来最低，尾盘报0.204%，当日下滑1.5个基点。

法国10年期公债收益率涨多达5个基点，至一周高位0.985%。法国较德国可比公债收益率差升至六周来最阔水准。