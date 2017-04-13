欧元债市：高评等欧元区公债收益率下跌，受特朗普言论影响

欧元债市：经济前景改善继续让欧元区公债收益率面临上升压力
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。
* 投资者涌向德国、荷兰和芬兰公债
* 美债收益率下跌，此前特朗普就美元和利率发表评论
* 政治忧虑和法国大选提振避险资金流入
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。
投资者涌向德国、荷兰和芬兰公债，收益率被压低，此前美债收益率隔夜下挫，受周三特朗普发表的评论影响。
“看似德债正在迎头赶上美债昨天稍晚的这波强势，”德国商业银行策略师David Schnautz称。
德国10年期公债收益率触及1月初以来最低水准0.16%。与美债走势一致，在尾盘减少了跌幅，因美国数据显示，消费者信心意外改善，但日内仍下跌2个基点。
荷兰10年期公债收益率触及五个月低点0.26%，日内下跌3个基点。芬兰10年期公债收益率自去年11月9日以来首次跌破0.30%。
特朗普的评论给美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来升息步伐蒙上疑云，指标美债收益率周四一度跌至2.22%，为近五个月最低水平。
法国大选第一轮投票将于4月23日进行，市场对极右翼候选人勒庞获胜几率感到不安。勒庞誓言要带领法国脱离欧盟。
法国和德国10年期公债收益率差报72个基点，距离本周稍早触及的一个月高位差4个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。