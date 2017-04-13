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债券 | 2017年 4月 14日 星期五 00:01 BJT

欧元债市：高评等欧元区公债收益率下跌，受特朗普言论影响

* 投资者涌向德国、荷兰和芬兰公债

* 美债收益率下跌，此前特朗普就美元和利率发表评论

* 政治忧虑和法国大选提振避险资金流入

路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。

投资者涌向德国、荷兰和芬兰公债，收益率被压低，此前美债收益率隔夜下挫，受周三特朗普发表的评论影响。

“看似德债正在迎头赶上美债昨天稍晚的这波强势，”德国商业银行策略师David Schnautz称。

德国10年期公债收益率触及1月初以来最低水准0.16%。与美债走势一致，在尾盘减少了跌幅，因美国数据显示，消费者信心意外改善，但日内仍下跌2个基点。

荷兰10年期公债收益率触及五个月低点0.26%，日内下跌3个基点。芬兰10年期公债收益率自去年11月9日以来首次跌破0.30%。

特朗普的评论给美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来升息步伐蒙上疑云，指标美债收益率周四一度跌至2.22%，为近五个月最低水平。

法国大选第一轮投票将于4月23日进行，市场对极右翼候选人勒庞获胜几率感到不安。勒庞誓言要带领法国脱离欧盟。

法国和德国10年期公债收益率差报72个基点，距离本周稍早触及的一个月高位差4个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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