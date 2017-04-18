欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选

美国政经：费城联储总裁称共和党人士对美国税政看法不一致
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
* 周日进行法国大选第一轮投票
* 这是数十年来法国最难以预测的一次大选
* 法国/德国10年期债券收益率差触及一周来最小
* 英国首相要求6月提前大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
英国首相特雷莎梅周二要求在6月提前进行大选，推低英债收益率，给避险的德债收益率增加下行压力，凸显了欧洲政治风险对市场的影响。
但对欧元区债市而言，注意力仍集中在周日将要进行的法国大选投票上，对大选结果预期的改变会带来交易情绪的波动。
“现在出来的任何一个民调都备受关注，”德国中央合作银行策略师 Christian Lenk称，“周日前市场会一直紧张不安。”
Ifop-Fiducial民调显示，马克龙在第一轮投票中得票率将达23.5%，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)为22.5%，保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄分别为19.5%和19%。
近几周梅朗雄的支持率劲升，已引起市场紧张。
法国10年期公债收益率回吐了早盘的升幅，尾盘持平，报0.9%。
其与德债收益率之差一度缩窄到了约70个基点，约为一周最窄，上周曾触及约78个基点的六周高位。
德国指标10年期公债收益率小幅下跌至0.175%，走势与其它大部分较高评级欧元区公债一致。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/24/2017 两年期浮息债券 05/18/2017 05/26/2017 05/24/2017 五年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017