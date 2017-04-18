欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选

* 周日进行法国大选第一轮投票

* 这是数十年来法国最难以预测的一次大选

* 法国/德国10年期债券收益率差触及一周来最小

* 英国首相要求6月提前大选

路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。

英国首相特雷莎梅周二要求在6月提前进行大选，推低英债收益率，给避险的德债收益率增加下行压力，凸显了欧洲政治风险对市场的影响。

但对欧元区债市而言，注意力仍集中在周日将要进行的法国大选投票上，对大选结果预期的改变会带来交易情绪的波动。

“现在出来的任何一个民调都备受关注，”德国中央合作银行策略师 Christian Lenk称，“周日前市场会一直紧张不安。”

Ifop-Fiducial民调显示，马克龙在第一轮投票中得票率将达23.5%，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)为22.5%，保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄分别为19.5%和19%。

近几周梅朗雄的支持率劲升，已引起市场紧张。

法国10年期公债收益率回吐了早盘的升幅，尾盘持平，报0.9%。

其与德债收益率之差一度缩窄到了约70个基点，约为一周最窄，上周曾触及约78个基点的六周高位。