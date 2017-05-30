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债券 | 2017年 5月 31日 星期三 00:01 BJT

欧元债市：德国公债收益率触及一个月低点，受通胀放缓打压

* 德国通胀放缓较预期严重，印证德拉吉的警告

* 意大利公债受提前大选忧虑打压，但以五个月最低利率发债

* 希腊财长否认有关该国可能选择不接受新一轮纾困资金的报导

路透论调5月30日 - 德国公债收益率(殖利率)周二跌至逾一个月最低位，因德国通胀放缓，凸显欧洲央行货币政策正常化面临的挑战。

德国公布5月消费者通胀放缓较预期严重，降至欧洲央行物价稳定目标略低于2%的下方。

周一欧洲央行总裁德拉吉发表审慎观点讲话后，该数据进一步削弱外界对欧洲央行在6月8日会议上微调政策的预期。

尽管一些决策者呼吁，随着经济复苏，应结束大规模购债举措及负利率，但欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。

西班牙5月CPI同比上涨2%，符合路透预估，但低于上月的2.6%。

“我们的预期是欧元区通胀高峰，以及因此带来的欧洲央行收紧政策压力的最高峰时期，目前已经过去。”瑞穗策略师Antoine Bouvet称。

德国指标10年期公债收益率周二盘初跌至0.29%，为4月25日以来最低，之后回稳至约0.30%。

意大利可能提前举行大选，打压低评级南欧公债。

意大利10年期公债收益率一度攀高4个基点至近两周高位2.21%，带动西班牙公债收益率也录得相似升幅。

意大利/德国10年期公债收益率差触及近四周最高的191个基点。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国的9月选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

投资者担心反欧元的五星运动政党崛起，以及这对意大利在欧元区的未来意味着什么。民调显示，目前意大利不会出现某一政党占絶大多数议席的情况，但近期部分民调显示五星运动党支持率领先。

尽管如此，意大利周二标售了75亿欧元五年期和10年期公债，得标利率为五个月最低。

希腊财长察卡洛托斯周二否认了德国画报(Bild)的报导，报导称如果不减免债务，希腊可能选择不会接受新一轮纾困资金。

希腊10年期公债收益率小涨3个基点，报6.03%，两年期公债收益率升5个基点，报5.83%。 (完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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