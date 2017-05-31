欧元债市：二线公债收益率下滑，因通胀跌至远低于欧洲央行目标水准

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦5月31日 - 欧元区二线国家公债收益率周三下滑，此前数据显示通胀跌至远低于欧洲央行目标水准，而下周欧洲央行就将举行货币政策会议。
欧盟统计局周三公布，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%，市场预估为上升1.5%，这远低于欧洲央行略低于2%的目标水准，4月升幅为1.9%。
数据支撑了市场普遍观点，即欧洲央行会维持目前异常宽松货币政策立场。
从欧洲央行刺激政策中得益最多的意大利和葡萄牙公债收益率跌幅最大，一度下挫2-4个基点，表现超过其他欧元区公债。
欧洲交易时段临近结束时，多数其他欧元区公债收益率变动不大，盘中多数时间下滑。
“通胀数据不是很好，但整体大的局面是我们已经走出了通缩的风险，正稳步向欧洲央行目标靠拢。”ING策略师Padhraic Garvey表示。
“另外，核心通胀一直相当平稳的保持在1%附近。”
近几日，高评等欧元区公债收益率已经下滑，因德国和西班牙的通胀数据低于预期。这支持了欧洲央行总裁德拉吉有关货币政策应当保持超宽松的论断。
欧洲央行下周召开会议，在此之前，通胀数据备受关注。
投资人关注焦点稍晚将转至美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员柯普朗的纽约演说。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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