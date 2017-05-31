版本:
中国
债券 | 2017年 6月 1日 星期四 00:55 BJT

欧元债市：二线公债收益率下滑，因通胀跌至远低于欧洲央行目标水准

路透伦敦5月31日 - 欧元区二线国家公债收益率周三下滑，此前数据显示通胀跌至远低于欧洲央行目标水准，而下周欧洲央行就将举行货币政策会议。

欧盟统计局周三公布，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%，市场预估为上升1.5%，这远低于欧洲央行略低于2%的目标水准，4月升幅为1.9%。

数据支撑了市场普遍观点，即欧洲央行会维持目前异常宽松货币政策立场。

从欧洲央行刺激政策中得益最多的意大利和葡萄牙公债收益率跌幅最大，一度下挫2-4个基点，表现超过其他欧元区公债。

欧洲交易时段临近结束时，多数其他欧元区公债收益率变动不大，盘中多数时间下滑。

“通胀数据不是很好，但整体大的局面是我们已经走出了通缩的风险，正稳步向欧洲央行目标靠拢。”ING策略师Padhraic Garvey表示。

“另外，核心通胀一直相当平稳的保持在1%附近。”

近几日，高评等欧元区公债收益率已经下滑，因德国和西班牙的通胀数据低于预期。这支持了欧洲央行总裁德拉吉有关货币政策应当保持超宽松的论断。

欧洲央行下周召开会议，在此之前，通胀数据备受关注。

投资人关注焦点稍晚将转至美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员柯普朗的纽约演说。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐