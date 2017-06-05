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债券 | 2017年 6月 6日 星期二 00:53 BJT

欧元债市：德债收益率持于一个月低点附近，预计欧洲央行仅微调立场

* 关注本周四欧洲央行会议

* 欧洲央行预计将对经济发表更加乐观的看法

* 德债收益率小涨，仍接近一个月低点

路透伦敦6月5日 - 德国指标公债收益率(殖利率)周一小涨，但仍离一个月低点不远，债市投资者相信，欧洲央行本周仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。

欧洲央行周四将召开政策会议，消息人士上周告诉路透，该央行届时料将对经济发表更加乐观的看法，甚至还会讨论剔除在必要时加大刺激的承诺。

欧元区经济改善，加上在法国大选后政治风险有所下降，这令有关欧洲央行将在未来几个月缩减或“逐步退出”大规模资产购买计划的猜测升温。

但由于通胀仍存有疑虑，欧洲央行的说法料将偏于审慎，因此债市担资人似乎大致未受影响。

上周公布的数据显示，欧元区5月通胀率降至1.4%，低于4月的1.9%。欧洲央行的通胀率目标为略低于2%。

德国10年期公债收益率(殖利率)周一上升2个基点，至0.29%，接近上周触及的一个月低点。

短期德债收益率仍陷于负值，周一发布的Tradeweb数据显示，收益率为负值的欧元区公债比例升至今年以来最高。

货币市场行情亦显示，投资人预期未来一年不会升息。

“数据，尤其是通胀率数据，并未强劲到暗示欧洲央行本周会有鹰派论调，”法国农业信贷银行欧洲固定收益分析师Orlando Green称。“央行可能会尽量维持平衡。”

分析师指出，英国周四大选的不确定性可能会为债市提供支撑。

德国以外的欧元区国家10年期公债收益率上涨1-2个基点，由于许多国家适逢公众假期，交投偏淡。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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