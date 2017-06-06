欧元债市：欧元区公债收益率普跌，因地缘政治紧张局势引发通胀疑虑

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 指标10年期德债收益率触及近六周最低
* 法国10年期公债收益率触及1月初来最低
路透伦敦6月6日 - 欧元区公债收益率周二触及数周低位，因从中东到美国的地缘政治紧张局势直指通胀将会放缓。
沙特等阿拉伯多国与卡塔尔断交打压油价，因此事可能影响石油输出国组织(OPEC)的减产努力。
油价下滑，加之对美国经济和总统特朗普雄心勃勃的减支计划的疑虑，令全球通胀前景蒙了一层阴影。
尽管欧洲央行料在周四的会议上对经济持更加乐观的看法，并可能关上出台进一步刺激举措的大门，但疲弱的通胀前景刺激对公债的需求。
“目前避险是市场的主题，”Mizuho的欧元利率策略部主管Peter Chatwell说。
英国周四举行的大选也引发了市场的普遍谨慎情绪。部分民调显示，可能出现议会中无一党占据绝对多数席位的情况。
德国10年期公债收益率跌至近六周低位0.25%，法国10年期公债收益率 1月出来首次跌至0.70%之下，使之与德债的收益率差收窄至39个基点，为近一个月最窄。
欧元区公债收益率普跌。西班牙10年期公债收益率最多跌5个基点，至1.52%，略高于四个月低位。爱尔兰10年期公债收益率触及五个月低位0.73%。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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