欧元债市：意大利/西班牙10年期公债利差接近债务危机以来最宽水准

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 提前大选和欧洲央行收紧政策忧虑打压意大利公债
* 意大利/西班牙公债收益率差接近2012年危机来最宽水准
路透伦敦6月7日 - 意大利与西班牙10年期公债收益率之差周三接近2011-2012年欧元区债务危机以来最宽水准，凸显意大利是欧元区最脆弱市场之一的状况。
意大利与西班牙10年期公债利差扩阔，因投资者聚焦意大利救助受困银行上缺乏进展、可能提前大选的政治风险以及欧洲央行可能政策收紧。
周三欧洲央行批准西班牙最大银行桑坦德银行以象征性的1欧元价格收购受困同业--西班牙宝培拉银行(Banco Popular)，以避免后者陷入破产境地。但在意大利，政府金援是救助两家受困银行的唯一考虑选项。
“在西班牙，银行业问题被视为是局部的，但在意大利，他们仍必须解决问题。”Jefferies首席欧洲金融分析师David Owen表示。
“而且如果意大利提前大选，且欧洲央行收紧政策，这种局面会进一步扩散。”
意大利10年期公债较可比德债利差扩阔至203个基点，为4月21日来最宽。
意大利与西班牙公债利差为74个基点，只比3月峰值低1个基点。3月峰值为2012年2月以来最高。
债市经常将评等类似的南欧国家相互比较，这些国家公债之间的利差会被用来衡量整个地区的风险情况。
意大利发行30年期公债，该国指标10年期公债收益率日内上涨4个基点，表现不及其他二线欧债。
多数其他欧元区公债收益率小涨，在彭博报导欧洲央行准备在本周政策会议上下调通胀预估后一度下跌。
德国10年期公债收益率一度降至六周低点0.25%，但在尾盘持平。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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