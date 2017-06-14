欧元债市：公债收益率跌至数周低点，观望美联储会议讯息

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 德国、法国和西班牙公债收益率触及数周低点
* 美国公债收益率触及七个月新低
* 市场普遍预计美联储将加息
* 但经济成长和通胀疲弱预计将助燃谨慎情绪
路透伦敦6月14日 - 欧洲指标公债收益率(殖利率)周三触及七周新低，分析师指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三会议料将升息之后，低成长及低通胀现象，或将促使美联储声明采取较审慎的论调。
德国10年期公债收益率及其他多数欧元区公债收益率日内下挫，跟随美债收益率跌势。在美国公布低于预期的通胀和零售销售数据后，对美联储下半年升息的预期降温，美债收益率大跌。
市场已完全消化美联储将把指标利率目标区间升至1.00-1.25%，但投资人等待有关未来美联储升息路径讯息或缩减资产负债表计划的细节。
在经历了乏善可陈的首季经济成长以及今年稍早通胀由1.8%降至1.5%后，市场质疑是否美联储能坚持今明两年收紧政策的步幅。
路透调查的分析师中，鲜有人预计美联储对于经济成长、失业和通胀的季度预估会有重大调整。
投资人也将关注美联储之前宣布的今年缩减规模达4.2万亿美元资产负债表计划细节和时机更明确的指引。
德国10年期公债收益率周三跌4个基点，报0.23%，为逾七周最低。法国和西班牙10年期公债 收益率也触及数月低点。
美国10年期公债收益率大跌达10个基点，报2.10%，为11月10日来最低。
美国10年期公债较德国可比公债收益率差在欧洲央行上周会议后曾触及一个月最阔处197个基点，目前略微收窄。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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