欧元债市：意大利公债收益率下跌，因风险减弱

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 意大利/德国公债收益率差缩窄，因政治忧虑缓解
* 英国央行总裁卡尼称现在不是升息的时候
路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。
意大利公债收益率下跌，因反建制的五星运动党称，意大利就是否留在欧元区举行公投的计划是“一个可以协商的工具”。
今年早些时候，南欧国家公债承压，原因包括法国大选结果的不确定性、意大利可能提前大选，以及欧洲央行可能开始缩减非常规刺激措施等。
近期迹象显示，欧洲央行不急于撤走货币刺激计划，马克龙当选法国总统缓解了忧虑，且围绕意大利的担心也减弱。
“市场认为起主导作用的重大政治风险因素现已不存在了，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Christian Lenk称。
意大利公债较德国公债收益率差降至165个基点，为1月初以来最窄水平。
意大利10年期公债收益率周二尾盘跌至五个月低位1.914%，日内下跌3.8个基点。
西班牙10年期公债收益率下跌5个基点，至1.393%，为约一周来的最低。
周二英国央行总裁卡尼称，现在不是升息的时候。 (编译 刘静；审校 母红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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