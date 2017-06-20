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债券 | 2017年 6月 21日 星期三 01:04 BJT

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因风险减弱

* 意大利/德国公债收益率差缩窄，因政治忧虑缓解

* 英国央行总裁卡尼称现在不是升息的时候

路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。

意大利公债收益率下跌，因反建制的五星运动党称，意大利就是否留在欧元区举行公投的计划是“一个可以协商的工具”。

今年早些时候，南欧国家公债承压，原因包括法国大选结果的不确定性、意大利可能提前大选，以及欧洲央行可能开始缩减非常规刺激措施等。

近期迹象显示，欧洲央行不急于撤走货币刺激计划，马克龙当选法国总统缓解了忧虑，且围绕意大利的担心也减弱。

“市场认为起主导作用的重大政治风险因素现已不存在了，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Christian Lenk称。

意大利公债较德国公债收益率差降至165个基点，为1月初以来最窄水平。

意大利10年期公债收益率周二尾盘跌至五个月低位1.914%，日内下跌3.8个基点。

西班牙10年期公债收益率下跌5个基点，至1.393%，为约一周来的最低。

周二英国央行总裁卡尼称，现在不是升息的时候。 (编译 刘静；审校 母红)
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