欧元债市：德国长债收益率跌至两个月低位，此前公债标售获良好需求

* 投资者重新考虑长期政策路径

* 德国公债收益率曲线为今年以来最平

* 美国公债收益率曲线为10年来最平

路透伦敦6月21日 - 德国30年期债券收益率(殖利率)周三触及两个月低位，与较短期公债收益率差达到今年以来最小，此前投资者参与竞标30年期公债标售的资金是所售金额的一倍。

最近数周，对公债的需求急升，因在通胀和油价持续处于较低水平的背景下，投资者重新评估全球货币政策收紧的步伐。

债券收益率通常会在标债前夕上升，因投资者在组合中腾出空间迎接新供应，但即便在德国公债标售前，收益率仍下跌。

在德国债务办公室宣布，虽然需求强劲，但将仅出售8亿欧元公债后，收益率进一步下跌，触及4月中以来的最低水平。

长期和短期公债收益率差为今年迄今以来的最低水平，这一走势被称为收益率曲线趋平。当投资者开始质疑货币政策和利率的长期路径时，收益率曲线会趋平。

“收益率下行，较长期公债收益率跌幅更大，这吸引了市场的注意力，”德国中央合作银行策略师Daniel Lenz称。

德国30年期公债收益率周三下跌2个基点，至1.05%，稍早触及两个月低位的1.035%。10年期公债收益率持平于0.27%。

德国两年期债和30年期债收益率差为约168个基点，为去年12月底以来最低水平。