欧元债市：德国长债收益率跌至两个月低位，此前公债标售获良好需求

全球汇市：最近一周美元净多仓增加，欧元净多仓减少--CFTC/路透数据
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
* 投资者重新考虑长期政策路径
* 德国公债收益率曲线为今年以来最平
* 美国公债收益率曲线为10年来最平
路透伦敦6月21日 - 德国30年期债券收益率(殖利率)周三触及两个月低位，与较短期公债收益率差达到今年以来最小，此前投资者参与竞标30年期公债标售的资金是所售金额的一倍。
最近数周，对公债的需求急升，因在通胀和油价持续处于较低水平的背景下，投资者重新评估全球货币政策收紧的步伐。
债券收益率通常会在标债前夕上升，因投资者在组合中腾出空间迎接新供应，但即便在德国公债标售前，收益率仍下跌。
在德国债务办公室宣布，虽然需求强劲，但将仅出售8亿欧元公债后，收益率进一步下跌，触及4月中以来的最低水平。
长期和短期公债收益率差为今年迄今以来的最低水平，这一走势被称为收益率曲线趋平。当投资者开始质疑货币政策和利率的长期路径时，收益率曲线会趋平。
“收益率下行，较长期公债收益率跌幅更大，这吸引了市场的注意力，”德国中央合作银行策略师Daniel Lenz称。
德国30年期公债收益率周三下跌2个基点，至1.05%，稍早触及两个月低位的1.035%。10年期公债收益率持平于0.27%。
德国两年期债和30年期债收益率差为约168个基点，为去年12月底以来最低水平。
美国公债的类似走势更加明显，两年期和10年期公债收益率曲线为10年来最平。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以 面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,224,389口) 898,935 553,763 118,108 1838191 2039066 2855234 2710937 369,155 513,452 较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口) 68,024 -3,179 2,488 -23,176 61,406 47,336 60,715 -3,355 -16,734 各类未平仓合约占总持仓百分比(%
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。