欧元债市：意大利公债收益率上升，欧盟批准该国救助两家银行

中国保险：1-5月保费收入同比增26%，资金运用余额14.2万亿--保监会
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透伦敦6月26日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一上升，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，结束了数月以来围绕意大利是否能绕过禁止政府救助银行的禁令的猜测。
意大利周日开始清算两家倒下的地方性银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)打理。
这意味着意大利的国家债务水平将上升，在该消息影响下，意大利10年期公债收益率脱离近期低点。但收益率升幅受限，因一场银行业危机或得以避免令外界如释重负。
“存在其他银行也需要国家救助的风险，但我认为既然对银行业有了解决方案，现在形势变得愈发明朗，”ING策略师Martin van Vliet表示。
周一意大利较德国公债收益率之差走阔至168个基点，脱离上周所及低点160.5，但远远低于本月创下的高点203.5。
BBVA策略师认为，如果全部170亿欧元都被动用，该国债务与GDP之比可能会增加1个百分点左右。根据欧盟数据，2016年底意大利债务与GDP之比为132.6%，在全球属于最高之列。
虽然策略师们认为，该问题不确定性的结束抵消了债务负担的加重，但他们警告称，银行业可能还有更多问题。(完) (编译 孙国玉/李春喜; 审校 张涛/艾茂林)
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遵义市播州区 8 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 东方花旗证券 城市建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节市建设投资12.3 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-