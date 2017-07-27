欧元债市：德国两年期公债收益率触及六周低位，因美联储谨慎看待通胀

* 欧元区公债收益率下跌多达5个基点

* 美联储的鸽派声明提振债市人气

* 德国两年期公债收益率跌至六周低位

路透伦敦7月27日 - 德国短期公债收益率周四跌至六周低位，因投资者发现美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的看法转弱，这可能促使其在更长时间内保持低利率。

美联储周三保持利率不变，并表示，预计将在“相对短的时间内”开始缩减所持巨量债券。

美联储指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑，但仍预计经济增长将继续加强。通胀下滑的趋势让部分决策者感到不安。

投资者将此视为美联储可能不会在短期内再度升息的信号，他们大举买入公债和股票，美元受累走低。

一项路透调查显示，多数一级交易商仍预计，美联储将在12月升息。但利率期货价格显示，交易商预计12月升息的机率不到50%，美联储会议前为略高于50%。

“昨晚公布的美联储声明没有实质性变化，但这些措辞的调整更加深了市场对美联储越发担忧通胀回落趋势的印象。”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet说。

欧元区各国10年期公债收益率日内下跌多达5个基点。

德国两年期公债收益率跌至六周低位约负0.645%。

“市场对美联储在年底升息机率的预期已有所降低，因此，应该对所有公债，尤其是短期公债，以及避险资产提供支撑，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)