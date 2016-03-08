欧元债市：市场预计欧洲央行本周下调利率和扩大QE，但预计通胀无法达标

* 分析师称，欧洲央行可能将存款利率分级，以保护银行

* 公债收益率在欧洲央行周四会议前走低

路透伦敦3月8日 - 金融市场预期欧洲央行(ECB)本周会议上将把存款利率至少调降10个基点，并扩大资产购买计划，但他们仍预计不会在近期达到通胀目标。

欧元区政府公债收益率和短期利率周二下跌，此前发布的疲弱中国数据重燃了对经济成长的忧虑。但在周四欧洲央行会议前的审慎情绪，阻止公债收益率测试上周低点。

货币市场目前反映出，预期欧洲央行将存款利率调降至负0.4%，每月购债计划可能扩大100-300亿欧元。但长期通胀预期显示，这些措施可能不会有效果，预计消费者价格增长不会达到接近2%的欧洲央行目标。

对负利率可能给金融业造成无法挽回的损失的忧虑，导致部分市场人士臆测，欧洲央行可能像日本那样引入分级利率。

继去年12月曾失望过一回后，投资者怀疑，欧洲央行是否会采取更激进举措。欧洲央行在去年12月的行动力度曾不及市场预期。

“去年12月已经失望过一回，围绕本周会议的预期显得更加温和，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。

市场最青睐的显示通胀预期的指标－－五年期、五年期损益平衡通胀率 为1.49%，比去年12月会议前水平低逾30个基点。

德国10年期公债收益率 目前在0.17%，较上周触及的10个月低点0.102%高出约7个基点。

德国两年期公债 收益率下跌1.5个基点，至负0.56%，接近上周触及的纪录低点约负0.58%。(完)

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