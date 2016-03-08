欧元债市：市场预计欧洲央行本周下调利率和扩大QE，但预计通胀无法达标

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
* 分析师称，欧洲央行可能将存款利率分级，以保护银行
* 公债收益率在欧洲央行周四会议前走低
路透伦敦3月8日 - 金融市场预期欧洲央行(ECB)本周会议上将把存款利率至少调降10个基点，并扩大资产购买计划，但他们仍预计不会在近期达到通胀目标。
欧元区政府公债收益率和短期利率周二下跌，此前发布的疲弱中国数据重燃了对经济成长的忧虑。但在周四欧洲央行会议前的审慎情绪，阻止公债收益率测试上周低点。
货币市场目前反映出，预期欧洲央行将存款利率调降至负0.4%，每月购债计划可能扩大100-300亿欧元。但长期通胀预期显示，这些措施可能不会有效果，预计消费者价格增长不会达到接近2%的欧洲央行目标。
对负利率可能给金融业造成无法挽回的损失的忧虑，导致部分市场人士臆测，欧洲央行可能像日本那样引入分级利率。
继去年12月曾失望过一回后，投资者怀疑，欧洲央行是否会采取更激进举措。欧洲央行在去年12月的行动力度曾不及市场预期。
“去年12月已经失望过一回，围绕本周会议的预期显得更加温和，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
市场最青睐的显示通胀预期的指标－－五年期、五年期损益平衡通胀率 为1.49%，比去年12月会议前水平低逾30个基点。
德国10年期公债收益率 目前在0.17%，较上周触及的10个月低点0.102%高出约7个基点。
德国两年期公债 收益率下跌1.5个基点，至负0.56%，接近上周触及的纪录低点约负0.58%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。