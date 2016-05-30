欧元债市：公债收益率上升，美联储主席叶伦表态支撑美加息预期

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
美联储官员本月讲话基本持鹰派基调，这促使市场重新评估美国升息前景。
CME集团的期货交易显示，美联储6月14-15日会议升息的可能性从叶伦讲话前的30%升至34%。
美联储7月会议升息的可能性升至70%，较一个月前增加逾一倍。
德国10年期公债收益率(殖利率) 上升1.6个基点至0.16%，脱离周五所及约0.12%的11日低点。
其他欧元区公债收益率盘中上涨1-2个基点，本周债券供应令收益率承担一些上行压力。
分析师估计，本周欧元区将发行约250亿欧元债券。
不过今日市场整体交投低迷，因美国和英国市场逢假期休市。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/杜明霞；审校 高琦/刘秀红)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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