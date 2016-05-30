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债券 | 2016年 5月 30日 星期一 16:36 BJT

欧元债市：公债收益率上升，美联储主席叶伦表态支撑美加息预期

美联储官员本月讲话基本持鹰派基调，这促使市场重新评估美国升息前景。

CME集团的期货交易显示，美联储6月14-15日会议升息的可能性从叶伦讲话前的30%升至34%。

美联储7月会议升息的可能性升至70%，较一个月前增加逾一倍。

德国10年期公债收益率(殖利率) 上升1.6个基点至0.16%，脱离周五所及约0.12%的11日低点。

其他欧元区公债收益率盘中上涨1-2个基点，本周债券供应令收益率承担一些上行压力。

分析师估计，本周欧元区将发行约250亿欧元债券。

不过今日市场整体交投低迷，因美国和英国市场逢假期休市。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/杜明霞；审校 高琦/刘秀红)

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