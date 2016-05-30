欧元债市：公债收益率上升，因美联储主席叶伦暗示很快升息及数据乐观

路透伦敦5月30日 - 欧元区公债收益率周一上升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周的表态提升了美国在6月或7月加息的可能性，且最新的数据直指欧洲经济前景改善。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。 圣路易斯联储总裁布拉德周一补充道，全球市场看似已经为美国夏季升息做好了准备。

“叶伦被认为是美联储中最强有力的鸽派人物之一，所以她的评论的确提高了夏季升息的可能性，尽管升息仍取决于一些条件，”Bayerische Landesbank利率策略师Norbert Wuthe称。

美联储官员本月讲话基本持鹰派基调，这促使市场重新评估美国升息前景。

CME集团的期货交易显示，美联储6月14-15日会议升息的可能性从叶伦讲话前的30%升至34%。

美联储7月会议升息的可能性升至60%，较一个月前增加逾一倍。

德国10年期公债收益率(殖利率) 上升2.1个基点至0.17%，脱离周五所及约0.12%的11日低点。

来自欧元区的乐观经济消息也打压欧债。

欧盟执委会周一发布的数据显示，欧元区5月经济景气改善状况优于预期，企业和消费者的通胀预期上升。

其他欧元区公债收益率盘中上涨1-2个基点，不过今日市场整体交投低迷，因美国和英国市场逢假期休市。

本周债券供应量大令债市承压。分析师估计，本周欧元区将发行约250亿欧元债券。(完)

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