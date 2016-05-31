欧元债市：德债收益率下跌，因英国退欧疑虑提振避险公债需求

路透伦敦5月31日 - 德债收益率周二下跌，逆转了稍早的升势，因民调结果显示，英国民众将在6月23日公投中转向支持“脱欧”，这帮助提振了对避险公债的需求。

稍早欧元区公债收益率微升，因数据显示，5月通缩情况得到缓解，这强化了欧洲央行(ECB)本周将一年来首次上修通胀率预估的预期。

但随着欧洲股市的下跌，以及围绕英国公投的不安情绪再度浮现，德债收益率逆转了走势。

调查公司ICM进行的电话调查显示，45%的英国民众支持脱离欧盟，42%的民众支持留在欧盟。这令市场感到意外，推低英债收益率 。

“上午收益率走高，但下午欧洲股市走疲，驱散了固定收益市场的一些看空人气，”荷兰合作银行利率策略负责人Richard McGuire称，“加上ICM关于脱欧的民调，对于英债和此间债市产生影响。”

德国10年期公债收益率 周二下跌3个基点，至0.14%，稍早升至0.19%。

德债被认为是全球最安全的资产之一，成为脱欧疑虑的主要受益者。即使在美国近期升息预期增强时，收益率仍下跌。

周二稍早发布的数据显示，欧元区19个国家5月通胀率从上月的负0.2%增长至负0.1%，受助于油价反弹。

这给欧洲央行在周四政策会议上上调通胀率预估铺好道路，从而令其暂时不会进一步放宽货币政策或降息。若果真上调通胀率预估，将会是2015年6月来的首次。

多数其他欧元区国家公债收益率日内持平至下跌3个基点。

虽然欧元区通胀率仍远低于欧洲央行目标，但路透调查的分析师预测欧洲央行周四将维持政策不变，一小部分分析师预计欧洲央行今年将不会再放宽政策。

欧洲央行内部人员对通胀率的预测为每季公布，过去一年来皆未上修。3月时，2016年通胀率预测由1%下修至0.1%。

但3月时的预测是基于假设今年布兰特原油均价每桶约35美元。自那之后，油价已上涨逾20%。(完)

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