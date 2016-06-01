欧元债市：德债收益率触及两周低位，市场为本月多个风险事件作准备

路透伦敦6月1日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周三下跌至两周低位，本月有英国退欧公投等重大风险事件，避险资产需求坚挺。

市场对英国退欧相关消息的敏感度正在提高，德国和英国公债收益率周二下滑，此前ICM两项民调显示英国退欧阵营支持率领先。

“过去一周留欧阵营在民调中领先，但情势似乎已经出现变化，因此避险情绪回归，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。 德国10年期公债 收益率周三跌3个基点至0.12%，这是 5月中以来的最低点，距离去年触及的纪录低位0.05%不到10个基点。

美国过去几日公布的经济数据良莠不齐，削弱美国近期会升息的预期，且油价和股市下滑，这都支撑了德债。

但风险厌恶情绪重压南欧债市，西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率 均上涨约1-4个基点。

除了英国公投以外，仍有其它一些风险事件预计将令德债保持在纪录低位，打击二线国家债市人气。

这些事件包括周末的意大利市政选举，美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月中召开政策会议，西班牙6月26日进行大选等。

此外，分析师称希腊恐怕仍是导致市场波动的潜在因素。希腊和国际金主上周就获得金援所必须进行的一揽子改革措施达成协议，但有些问题仍有待解决。周四欧洲央行将召开会议，预计希腊是重要议题。(完)

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