欧元债市：德债收益率下滑，因欧洲央行通胀预估温和且油价下滑

路透伦敦6月2日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四下滑，因欧洲央行仅试探性上调未来通胀预估，且油价从每桶50美元回落。

欧洲央行小幅上调今年通胀预估，但预计至2018年通胀仍会低于目标，因能源价格低廉渗透到其他商品和服务价格。

欧洲央行将今年通胀预估由0.1%上调至0.2%，维持明年和后年1.3%和1.6%的预估，仍低于接近2%的目标。

石油输出国组织(OPEC)会议上，产油政策没有明显改变，设定产量上限的希望破灭，拖累布兰特原油期货价格大跌逾1%，至每桶49.15美元。

“油价再次下滑，公债收益率走势或多或少与此相关...欧洲央行上修通胀预估的影响非常有限，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq表示。 德国10年期公债 收益率跌2个基点，报0.12%，欧元兑美元 跌至1.1152美元。

尽管周四油价回落，但自1月已经暴涨约80%，许多分析师原本就预计欧洲央行会因此上调今年通胀预估。

“鉴于油价发展以及欧洲央行3月实施的措施和目前仍在实施的措施，我们对通胀预估没有被上调感到意外。”法国兴业银行欧元区分析师Anatoli Annenkov称。

法兴预计今年欧元区通胀在0.4%，高于欧洲央行预估的0.2%。

欧洲央行维持主要利率在负值区域，并称将继续推进史无前例的刺激措施的落实。

货币市场走势显示，对欧洲央行年底前下调存款利率10个基点的几率预估约为60%，较今日稍早欧洲央行会议前变动不大。(完)

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