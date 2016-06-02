欧元债市：德债收益率下滑，因欧洲央行通胀预估温和且油价下滑

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透伦敦6月2日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四下滑，因欧洲央行仅试探性上调未来通胀预估，且油价从每桶50美元回落。
欧洲央行小幅上调今年通胀预估，但预计至2018年通胀仍会低于目标，因能源价格低廉渗透到其他商品和服务价格。
欧洲央行将今年通胀预估由0.1%上调至0.2%，维持明年和后年1.3%和1.6%的预估，仍低于接近2%的目标。
石油输出国组织(OPEC)会议上，产油政策没有明显改变，设定产量上限的希望破灭，拖累布兰特原油期货价格大跌逾1%，至每桶49.15美元。
“油价再次下滑，公债收益率走势或多或少与此相关...欧洲央行上修通胀预估的影响非常有限，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq表示。 德国10年期公债 收益率跌2个基点，报0.12%，欧元兑美元 跌至1.1152美元。
尽管周四油价回落，但自1月已经暴涨约80%，许多分析师原本就预计欧洲央行会因此上调今年通胀预估。
“鉴于油价发展以及欧洲央行3月实施的措施和目前仍在实施的措施，我们对通胀预估没有被上调感到意外。”法国兴业银行欧元区分析师Anatoli Annenkov称。
法兴预计今年欧元区通胀在0.4%，高于欧洲央行预估的0.2%。
欧洲央行维持主要利率在负值区域，并称将继续推进史无前例的刺激措施的落实。
货币市场走势显示，对欧洲央行年底前下调存款利率10个基点的几率预估约为60%，较今日稍早欧洲央行会议前变动不大。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调