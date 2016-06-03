更正-欧元债市：爱尔兰与德国公债利差创三周最阔，受英国退欧公投影响

(更正：因译文有误，标题应为“三周最阔”，非“三个月最阔”)

路透伦敦6月3日 - 爱尔兰公债收益率(殖利率)周五上涨，与德债收益率之差为三周来最阔，因英国退欧公投临近，市场情绪紧张不安。

爱尔兰是欧洲增长最快的经济体。如果英国民众在6月23日的公投选择离开欧盟，那么爱尔兰将成为靶子。英国是爱尔兰最大的贸易伙伴之一。

分析师表示，迄今为止爱尔兰债市乃至整个欧元区市场对英国退欧风险一定程度上未能予以充分认识，但距离公投仅有三周时间，情况可能发生变化。

周五市场出现了紧张迹象，10年期爱尔兰公债收益率 上升逾两个基点至0.83%。爱尔兰公债的表现不及其他欧元区公债，在今日稍晚备受关注的美国非农就业数据公布前，其他欧元区公债普遍持稳。

爱尔兰10年期公债和同期德国公债的收益率之差 为69个基点，为三周以来最阔，也高于今年初的月50个基点。

“随着公投日期的临近，风险正在上升，投资者开始消化公投给爱尔兰带来的风险，这是明智之举，”DZ Bank的策略师Christian Lenk说。

欧元区其他公债收益率普遍持稳，上日为下跌，因欧洲央行仅暂时上调了对未来通胀的预估，强化了有关该央行未来一段时间将继续实施超宽松货币政策的预期。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价