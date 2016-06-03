欧元债市：10年期德债收益率降至去年4月来最低，因美国就业数据惨淡

* 德国10年期公债收益率触及0.065%的2015年4月来最低

* 德债收益率逼近0.05%的纪录低点

* 美国就业数据疲弱，鸽派基调压低公债收益率

* 欧元区公债收益率普跌

路透伦敦6月3日 - 德国公债收益率(殖利率)周五重挫，10年期德债收益率触及逾一年最低水准，因美国就业数据疲弱，压制了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期，并拖累全球公债收益率下滑。

美国就业数据显示，5月非农就业岗位增幅为2010年来最低，令市场哗然，促使投资人压低欧元区公债收益率，昨日欧洲央行强化了鸽派政策立场。

两年期德债收益率跌至约三个月最低，五年期德债收益率跌穿欧洲央行存款利率负0.40%，令该年期债券失去作为欧洲央行量化宽松政策抵押品的资格。

德国10年期公债收益率大跌逾四个基点，逼近去年触及的纪录低点。

此波跌势一度令年期在九年以内的所有德债收益率均降至负值。

“市场人气受到美国非农就业报告的影响，昨日欧洲央行政策基调总体鸽派，这意味着欧元区将保持低利率一段时间。”Mizuho corporate 策略师Peter Chatwell表示。

欧洲央行周四小幅上调今年通胀预估，但预计至2018年通胀仍会低于目标，因低廉的能源价格渗透到其他商品和服务价格中。

德国10年期公债 收益率一度跌至去年4月来最低的0.065%，去年4月该收益率触及纪录低点0.05%。今日跌幅势将创一个月最大。

两年期德债收益率 跌至负0.53%，为自欧洲央行3月会议来最低，当时在欧洲央行总裁德拉吉表示，预计不会进一步降息后，德债收益率大涨。

美国公布，5月非农就业岗位仅增加3.8万，为2010年9月来最小增幅，促使交易商放弃对6月升息的押注，并预计7月和9月升息的可能性也降低。

根据联邦基金利率期货走势显示，市场现预计美联储要等到12月才会加息。(完)

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